吳志中：台灣像面對希特勒的布拉格 中國意在半導體

外交部次長吳志中接受義媒專訪表示，台灣恐像面對希特勒的布拉格，而中國意在半導體。（資料照）

2025/01/31 21:49

〔中央社〕外交部次長吳志中接受義媒專訪表示，台灣恐像1930年代工業強國捷克斯洛伐克，當時西方強國短視，讓希特勒占領布拉格，使納粹德國獲得充足戰爭費用，「這就是中國想對台灣做的事，接管半導體生產。」

義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）日前派記者到台北專訪吳志中，並以標題「台灣像1938年面對希特勒的布拉格」為題，報導台灣持續受到中國嚴峻的文攻武嚇。

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吳志中在專訪中表示，台灣不是烏克蘭，倒更有成為「亞洲版捷克斯洛伐克」的風險，回顧1938年的慕尼黑協定，當時因西方列強短視，導致最後希特勒入侵整個歐洲，捷克斯洛伐克那時是歐洲第5、世界第10大工業強國，納粹德國藉著接管其工業，獲取足夠發動戰爭費用。

吳志中說，「這就是中國想對台灣做的事，接管台灣占有全球9成市場的半導體製造產業，然後改變世界。」因此台灣就像抵禦中國侵略全世界計畫的前線堡壘。

報導描述，台灣輿論經常談論中國日益升高的軍事威脅，北京政權的假消息攻勢，Focus Taiwan〔中央社〕大幅報導友邦巴拉圭拒絕中國挖角，這類力挺台灣的團結舉動總是被詳實記錄。

吳志中舉出一份2022年民調，台灣16到29歲年輕人，近8成表示準備好為維護國家獨立生存而戰（fight for independence），這數據僅略低於印度，是美國的2倍。他並舉出中國官媒「人民日報」，國家主席習近平在頭版照片逐年變大，其他共黨要角愈來愈像臨時演員，證實中國正走向更加人治的威權體制。

報導說，台灣意見並不一致，在野黨偏向對北京保持低調、避免挑釁，認為「台灣檔案」最好不要被端上美國新總統川普（Donald Trump）與中國的談判桌，背後隱憂是在與中國談判時，川普可能「犧牲」台灣，換取重新征服巴拿馬運河或購買格陵蘭島。

報導表示，相反地，吳志中對此毫不擔心，台北街頭巷尾的人民也看不出焦慮跡象，中國威脅是明顯可見又長期的，讓台灣人習以為常，儘管台灣建築常可看見一些「避難標誌」。

吳志中表示，只有指出危險、接受挑戰，才能避免「亞洲版慕尼黑協定」，「稱台灣向中國投降並接受統一就不會有戰爭，這種說法是不正確的，恰好相反，台灣持續作為自由世界的一員，世界才是安全的，否則將走向世界衝突。」

吳志中舉例說明中國一連串擴張野心，包括中國聲稱全世界容得下兩個超級大國，中國向日本爭奪尖閣諸島（Senkaku Islands，台灣稱釣魚台列嶼），派出海警船在菲律賓競奪，與印度在邊境衝突，「更別忘了中國在香港做的事，台灣不是香港，也不想變得跟香港一樣。」

報導指出，吳志中態度樂觀，未因中國逐年施壓導致台灣外交孤立困擾。「台灣確實只有12個邦交國，但以其他形式存在111個國家。」吳志中表示，即使沒有正式邦交，許多國家仍與台灣維持實質政治關係。

吳志中說，台灣作為工業實體存在，未來10年，沒人能挑戰台積電的製造和技術領先地位，「如果台灣倒下，一週內全世界工廠都會倒下」，台灣是中國之外的另種選擇，立基於民主自由的價值。

吳志中表示，重點是讓習近平接受台灣獨立自治現狀，「希望習每天早上刮鬍子時，都覺得今天不是適合入侵台灣的日子。」這不意味台灣低估威脅危險，台灣必須做好最壞打算，也正在這樣做，賴政府任用的一位外次就是改變台灣近年戰略思維的重要專家（指前國防院執行長陳明（示其））。

報導指出，台灣議題的關鍵可用拉丁文「sui generis」（指獨特性）描述，是個特別案例，全球和中國都應關注，台灣盼無限期延長「事實獨立」於中國的狀態，中國卻認為台海現狀是暫時性的，在短期內不可避免要發生變化。

吳志中表示，有人認為中國若變弱，台灣會面臨更大危險，有人則持相反觀點，「我們持續觀察，並向自己的道路前進，我們是一個獨特（sui generis）的國家。」

吳志中簡述台灣前行的三大指導原則，包括增加防禦能力，「這方面在過去8年增長了80%，政府預算有20%用於軍事開銷。」台灣有20萬名士兵，跟日本一樣多，「我們是個島嶼，我們想保護自己，中國入侵的代價將是巨大的，我們沒有像俄烏之間那樣的交界。」

吳志中說，第二階段是增強自由世界的信任，包括與澳洲、日本進行每月軍事訓練，與德、法、荷、英、義各國協調，「近幾個月來民主軍事力量集中在台灣，就是告訴中國：要小心」。

吳志中表示，第三個目標是讓台灣議題不再是地區議題，而是國際議題，「如果川普想讓美國再次偉大，必須經過這裡，然而如果川普屈服於中國…但我們看到川普選擇了盧比歐（Marco Rubio）作為國務卿，盧比歐是台灣的好朋友。」

吳志中表示，美國在台協會（AIT）在台北有700個員工，在台灣各地還有300人，這是完整戰略利益的標誌，跟美國在日本派駐的人數相當，法國在台灣的外館只有50人，義大利更少。

對於梵中關係，報導表示，吳志中非常謹慎但未避答，他強調教廷與世俗國家不同，有捍衛宗教自由的使命，他提到台灣在上個世紀，歡迎從中國撤出的天主教神職人員，台灣過去也積極協助天主教在中國的福傳。報導認為，此似乎意在提醒教廷台梵有80多年邦誼，天主教曾被中共迫害驅逐。

報導指出，台灣很難正式承認不樂見教廷與中國簽訂的主教任命臨時性協議，教廷在台灣未派大使，只有臨時代辦，維持微妙的關係。目前還不清楚教廷是否會為了親近中國而持續淡化與台灣的歷史關係。報導在結語認為，台灣的命運雖愈來愈難掌握在一己之手，卻總能找到生存之道。

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