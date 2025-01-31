大年初三慰問路竹消防分隊 陳其邁：感謝為市民安全堅守崗位

陳其邁大年初三探訪路竹消防隊致贈慰問品、加菜金與蛇來運轉小紅包，向辛勤的消防人員慰問拜年並表達感謝。（高市府提供）

2025/01/31 18:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今偕同議長康裕成、立委許智傑、義消總隊長陳義永、義消第五大隊長黃明太，共同慰問消防局路竹消防分隊；陳其邁一一發送蛇年小紅包，感謝第一線執勤消防人員犧牲家庭春節團聚時光、堅守崗位，守護市民安全。

除陳其邁頒發加菜金及水果禮盒，議長康裕成也致贈加菜金，對於消防人員不分平假日，保障市民的生命財產安全，市長、議長皆給予高度支持與肯定，同時關心消防人員執勤安全，期許提供市民更好的服務，最後與消防人員共同合照留影。

請繼續往下閱讀...

鑒於近日氣溫偏低，陳其邁特別準備桂圓紅棗茶與消防人員一同享用，也與一線消防人員交流救災工作的經驗及想法，他相當關心消防人員工作狀況與裝備需求，包括消防機器人、空拍機等科技救災裝備器材，允諾未來將持續強化救災裝備，提升消防人員救災安全。

陳其邁大年初三探訪路竹消防隊致贈慰問品、加菜金與蛇來運轉小紅包，向辛勤的消防人員慰問拜年並表達感謝。（高市府提供）

高雄市長陳其邁今偕同議長康裕成、立委許智傑、義消總隊長陳義永、義消第五大隊長黃明太，共同慰問消防局路竹消防分隊。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法