民眾黨砸300萬租「主席專車」 四叉貓見「陳佩琪還在搭」：憑什麼

四叉貓質疑，柯文哲早就辭黨主席，陳佩琪憑什麼搭「主席專車」。（資料照）

2025/01/31 17:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押禁見。陳佩琪除夕（28日）在柯文哲的IG上傳，替丈夫準備年夜飯送去北所，沒想到就被四叉貓抓包，陳佩琪當天為何還搭「主席專車」去送菜，並質疑「現在柯文哲早就辭黨主席，是用什麼身分去搭這台車？」

陳佩琪曾發文，強調全家人從來沒買車子，出門永遠都是搭大眾運輸或走路，而柯文哲則是最常使用腳踏車代步，當時就遭到四叉貓狠狠打臉，發現民眾黨租了一台300萬元的白色TOYOTA SIENNA給柯文哲一家使用，「簽約三年，每月租金5萬4800元，司機費用另計」，也讓四叉貓調侃，「幹嘛硬要裝窮說出門都走路」？

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四叉貓指出，柯文哲在跨年被放出來時，來接送汽車也是同一輛「白色TOYOTA SIENNA，連車牌號碼都一樣。」在除夕當天，陳佩琪送會客菜給柯文哲的影片中，他意外發現，「前兩天陳佩琪去土城看守所送會客菜，依然是搭這台白色TOYOTA SIENNA……」

對此，引起四叉貓質疑，「我就問佩琪憑甚麼搭這台車？以前妳是黨主席夫人，讓妳搭這台車也就算惹，現在柯文哲早就辭黨主席，妳是用什麼身分搭這台車？這台車該讓給國昌夫人搭了吧！」。

陳佩琪曾發文，從來沒買車子，全家人出門永遠都是搭大眾運輸或走路。事後即被四叉貓曬證據打臉。（擷取自陳佩琪臉書）

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