賴清德竹市香山財神廟發紅包 排隊人龍長達2公里

總統賴清德今天下午到新竹市財神廟發新春紅包福袋及參香祈福而排隊人龍從廟宇處到山下鐵路平交道長達2公里。（記者洪美秀攝）

2025/01/30 16:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德蛇年廟宇走春發紅包，今天大年初二來到新竹市香山財神廟，很多民眾得知賴總統要來，不到中午就來排隊，整個排隊人龍長達2公里，賴清德除祈求國泰平安，也祝福市民蛇年行大運，蛇麼都順利，蛇麼都發財。

賴清德致詞時提到，現在全世界最嚴肅的問題就是詐騙事件，1天詐騙的案件達500多件，且每天被騙金額達4-5億之多，其中有7成以上都是投資詐騙，投資詐騙都是從LINE群組來的，因此提醒大家網路的投資廣告不要相信，尤其網路上的人都不認識，連見面都沒有，只有群組裏的說法，要小心這些都是詐騙的行為，千萬不要相信這些網路上的投資資訊。

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此外，像有的假冒警察或是檢察官要辦案，但這些大多是詐騙的，請大家要打165反詐騙電話查證，尤其說理財多有效，這些幾乎都是詐騙的。請大家心頭要抓得正，不要相信網路各種理財詐騙行為。

賴清德提到，他今天很開心到香山財神廟參拜，也祈求五路財神神威顯赫，並祈求國泰平安，產業發展，風調雨順，大家都平安賺大錢。今天發的小福袋，除有神明的保庇，也有他及國家給大家的祝福。因此拿到福袋的民眾，不管是小孩好養育，還是小孩念書或成人求學業求事業，都能福氣滿滿及平安順利，而長輩拿到福袋也能健康呷百二。

由於想拿賴清德紅包福袋的民眾相當多，很多民眾不到中午就來排隊，而要領紅包的人龍更是從廟宇口到山下鐵道平交道，整整長達2公里以上，也顯示賴清德的高人氣。

總統賴清德今天下午到新竹市財神廟發新春紅包福袋，賴清德逐一跟大家說新年快樂。（記者洪美秀攝）

總統賴清德今天下午到新竹市財神廟發新春紅包福袋及參香祈福，賴清德致詞祝福大家蛇年新春如意發財。（記者洪美秀攝）

總統賴清德今天下午到新竹市財神廟發新春紅包福袋及參香祈福，排隊人龍長達2公里。（記者洪美秀攝）

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