談洪孟楷被鎖定罷免 侯友宜：好立委勿用政治鬥爭對立

今（30）日適逢大年初二，侯友宜前往淡水走春拜年，洪孟楷現身隨行。（記者黃子暘攝）

2025/01/30 14:48

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院藍白大砍中央總預算、挾人數優勢修法，公民團體罷免國民黨籍立委活動遍地開花，春節期間也持續收件，新北市長侯友宜今（30）日前往淡水區走春拜拜受訪時，被問及是否再度關心被鎖定罷免的立委洪孟楷？侯友宜說，洪孟楷在國會表現可圈可點，大家有目共睹，為民喉舌來發聲、來監督政府，理所當然，好立委勿用政治鬥爭對立。

侯友宜表示，春節期間歡喜過年比較重要，淡水民代如洪孟楷、市議員陳偉杰、陳家琪都充滿正能量，也在淡水、八里、三芝、石門區深耕許久，努力為民服務，洪孟楷在國會的表現可圈可點，大家有目共睹，為民喉舌來發聲、來監督政府，理所當然。

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洪孟楷被外界點名可能參與2026年新北市長選舉，現場媒體問及洪孟楷經常跟隨侯友宜跨區跑行程，是否在為2026備戰？侯友宜說，其實洪孟楷一向認真，市府需要立委幫忙之處都樂於協助，其他區需要幫忙時也義不容辭，洪孟楷是將新北市當成自己的事情打拚，跟他一起為市民爭取福利與建設，他心存感激。

侯友宜指出，他要藉此表達，好的立委不要用政治鬥爭的方式對立，這並非人民樂見，也非國家之福，希望大家在自己的崗位上做好，合作讓台灣更好。

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