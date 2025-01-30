為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    談洪孟楷被鎖定罷免 侯友宜：好立委勿用政治鬥爭對立

    今（30）日適逢大年初二，侯友宜前往淡水走春拜年，洪孟楷現身隨行。（記者黃子暘攝）

    今（30）日適逢大年初二，侯友宜前往淡水走春拜年，洪孟楷現身隨行。（記者黃子暘攝）

    2025/01/30 14:48

    〔記者黃子暘／新北報導〕立法院藍白大砍中央總預算、挾人數優勢修法，公民團體罷免國民黨籍立委活動遍地開花，春節期間也持續收件，新北市長侯友宜今（30）日前往淡水區走春拜拜受訪時，被問及是否再度關心被鎖定罷免的立委洪孟楷？侯友宜說，洪孟楷在國會表現可圈可點，大家有目共睹，為民喉舌來發聲、來監督政府，理所當然，好立委勿用政治鬥爭對立。

    侯友宜表示，春節期間歡喜過年比較重要，淡水民代如洪孟楷、市議員陳偉杰、陳家琪都充滿正能量，也在淡水、八里、三芝、石門區深耕許久，努力為民服務，洪孟楷在國會的表現可圈可點，大家有目共睹，為民喉舌來發聲、來監督政府，理所當然。

    洪孟楷被外界點名可能參與2026年新北市長選舉，現場媒體問及洪孟楷經常跟隨侯友宜跨區跑行程，是否在為2026備戰？侯友宜說，其實洪孟楷一向認真，市府需要立委幫忙之處都樂於協助，其他區需要幫忙時也義不容辭，洪孟楷是將新北市當成自己的事情打拚，跟他一起為市民爭取福利與建設，他心存感激。

    侯友宜指出，他要藉此表達，好的立委不要用政治鬥爭的方式對立，這並非人民樂見，也非國家之福，希望大家在自己的崗位上做好，合作讓台灣更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播