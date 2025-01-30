宣明智兒表態罷免王鴻薇 他曝心境：讓更多鐵藍家庭的人被鼓勵

宣明智兒子宣彥行公開表態罷免王鴻薇，引發網友熱議。（圖擷取自宣彥行Threads）

2025/01/30 13:53

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地罷免潮持續進行中，聯電榮譽副董事長宣明智的幼子宣彥行昨（29）日在社群平台Threads發文，表態加入罷免國民黨立委王鴻薇，在網路上引發熱議。宣彥行今（30）日也在臉書發文，提到自己為何會出面表態罷免王鴻薇，並強調希望能有更多在鐵藍家庭成長的人，可以受到鼓勵。

宣彥行今日在臉書發文提到：「我是一個會自稱自己是綠吱頑固台獨份子的人，過去反媒體巨獸壟斷和太陽花沒有特別站出來表態，是因為家兄家父時常跑兩岸，我會擔心如果我站出來，他們會不會就像李明哲一樣被消失？會不會造成他們的麻煩？身邊的家人朋友也全都勸我要低調，所以一直都很外圍頂多丟錢支持。」至於現在公開站出來表態，則是覺得「中國沒什麼好怕的了」。

請繼續往下閱讀...

宣彥行在臉書另一篇貼文中提到公開表態罷免王鴻薇的契機，他表示：「我剛剛發文解釋我自己十幾年來就是挺綠的，這次會選擇站出來表態是希望更多和我一樣在鐵藍家庭的人、家裡的黑羊都可以受到鼓勵。」至於表態罷免王鴻薇，父親宣明智是否知情，宣彥行則說他並沒有提過，但是哥哥宣昶有知道他有去聲援罷免。

隨後宣彥行也談及與父親的相處狀況：「我們沒有真的這麼親，近年跟父親聯絡比較多在請求商業經營上的指導，或是我們年輕一輩有找到不錯的投資標的想請他分析或是投資。」宣彥行在文末也坦言，過去十幾年他堅持「不靠爸」、自己匿名走跳得很辛苦，現在比較能接受自己的身分，他希望既然生在這裡是沒得選擇的事，那他就藉由這個身份來促進世代之間的和解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法