初二屏東參拜 賴清德：拜廟求財、想發財須注意通訊群組詐騙

賴清德今天首站從屏東出發。（記者陳彥廷攝）

2025/01/30 12:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統賴清德今天初二參拜行程從屏東出發，第一站是東港東隆宮，接著到屏東市慈鳳宮，屏東縣長周春米、總統府秘書長潘孟安全程陪同，賴清德致詞時全程用台語展現接地氣，他也特別提醒，過年大家到廟裡參拜都是希望求平安發大財，但為了發財千萬要注意通訊群組的詐騙訊息。

賴清德一下車就受到廟方及群眾的歡迎「總統好」聲不斷，他隨即進入廟內參拜，隨後出來向群眾恭賀新年，他致詞說，他今天到東港東隆宮祈求溫府千歲保庇台灣，讓台灣閤界平安、風調雨順，也請神明讓屏東四時無災、八節有慶，所有善男信女大家平安大發財。

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賴清德表示，大年初二的好日子他前來發他和副總統蕭美琴的福袋，民眾來到廟裡領取，除了有神明庇佑，還有福袋的福氣，可以在新的一年平平安安順順利利，闔家福美滿，拿到福袋的小小朋友能順利長大，學生學業進步、正在工作的人能工作順利，經營事業的人事業成功、長者則能「吃百二」。

賴清德接著提醒，他說，大家到廟裡拜拜除了祈福，通常也會希望能大發財，但是現在騙徒太多，都是用發財的名義詐騙，常常會用報你好康的名義騙人上當，要是有人跟你說這種怎麼投資、發財言論，一定要特別注意。

賴清德說，要是熟識多年有信任感的親朋好友相揪做生意，那自然可以考慮，他也提供訣竅，只要不是熟識的人，或是網路通訊軟體群組的投資訊息，就千萬不要相信來路不明的網路訊息言論，這種常常都是利用網路通訊群組內眾口鑠金的方式，假造什麼地方、什麼投資會賺大錢的話術欺騙無辜百姓。

賴清德指出，目前統計一天最多可以到500多件詐騙案，非常誇張，加上使用通訊軟體line的台灣民眾多達99%，容易遭騙徒創造群組成為詐騙的方式，他說，這不是要民眾不要用line，因為line來連絡非常方便，但一定要慎防詐騙，最後祝所有國民在蛇年行大運、什麼都順利。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

屏東今天天氣極佳。（記者陳彥廷攝）

總統賴清德、縣長周春米熱情和群眾打招呼。（記者陳彥廷攝）

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