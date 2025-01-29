批吳春城壯世代聲明「問A答B」王婉諭：家人仍掛名相關企業

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/29 13:35

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」遭疑圖利、違反利益迴避。吳昨針對申請「壯世代」商標、凍預算、接標案等爭議澄清。時代力量黨主席王婉諭今日批評，吳的聲明中仍是「問A答B」，吳何時卸任理事長並非重點，而是吳的家人、太太仍然在相關企業掛名擔任職務。

吳春城昨發布一則報告給予「壯促會」會員，針對「壯世代」商標、在預算審查中以壯世代為由凍結部分預算、壯世代協會接嘉義市政府標案、請辭壯世代教科文理事長時間點以及個人財產申報五大爭議逐一釋疑。

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對此，王婉諭指出，吳春城先前發了發了一篇臉書貼文，告訴大家過年期間好好休息，不要再談壯世代了；隔了一天，卻發了五點聲明，這是只許州官放火，不許百姓點燈嗎？

壯世代始終存在利益衝突、世代不正義問題，王婉諭批評，在吳春城這五點聲明中，仍然是「問A答B」，完全沒有回應正題，吳何時卸任理事長並非重點，而是吳的家人、太太仍然在相關企業掛名擔任職務；此外，即便未來不再承接中央政府的標案，仍有地方政府的標案可以進行，這些明顯的利益衝突，難道不需要迴避？不需要向社會大眾說明嗎？

王婉諭再指，世代不正義也值得大家關注，壯世代的定義是55歲以上、具有工作能力及意願者，但如何認定「有意願」本身就是一個爭議；更何況，這群人是台灣社會現在握有最多權力、資源的世代，現在政府還要動用預算、政策給予更多協助，這是否會造成年輕世代更辛苦？

「我們希望，要把資源應該用在對的地方！」王婉諭強調， 壯世代的政策需要全民一起監督、共同正視。

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