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    總統盼朝野和諧 李彥秀：團結不難 放下屠刀

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    2025/01/28 11:37

    〔記者林哲遠／台北報導〕賴清德總統昨發表新年談話強調將維護國家生存發展、保護國人生命財產安全、照顧2300萬人民生活讓「台灣尚勇」，也衷心期盼朝野和諧、社會團結，國家繼續大步向前。國民黨立委李彥秀今日批評，賴當選超過一年，完全不與在野黨溝通對話，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，困得只剩下總統府裡的錄影獨白，呼籲賴總統團結不難，放下屠刀而已。

    李彥秀指出，「坐而言，不如起而行」，台灣不只是要穿在身上，更要放在心上！賴清德作為執政黨主席、中華民國總統，新春談話「期盼朝野和諧、社會團結」；換一個場景，行政院長卓榮泰嗆聲在野黨「敢不敢倒閣」、黨團總召柯建銘下達動員令搞全台大罷免、部會情勒式攻擊在野黨恐嚇人民，行政院報復式地凍結一半地方補助款。

    李質問，「請問賴總統，這就是你口中的團結和諧、國家向前嗎？請問賴主席，就是你口中的台灣尚勇、美好未來嗎？」賴當選超過一年，完全不與在野黨溝通對話，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，困得只剩下總統府裡的錄影獨白。

    「政治不難，找回良心而已；民主不難，傾聽民意而已；團結不難，放下屠刀而已！」李彥秀說，完全執政八年，讓民進黨早已忘了什麼是民主、進步，新的一年期盼賴清德總統不要忘了棄醫從政的初心，更不要忘了「除了民進黨主席，你更是台灣2300萬人的總統」，如果宣傳口號不能成為實踐，終究只是詐騙集團的話術。

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