中市5個公民罷團集結火車站 遠從美國返國阿伯籲台灣人覺醒

一位從美國返國柳阿伯（右）特別跑來連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/25 13:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是農曆春節第一天，罷免國民黨立委中2至中6的5個公民團體同步到台中火車站展開連署罷免，人潮相當踴躍，有很多都是大學生返鄉過年主動去連署，還有一位86歲特地從美國加州返國參加連署柳阿伯表示，質疑國民黨大砍預算後面有中國操作，呼籲台灣人要覺醒，為了後代子孫要出來罷免；此外，前立委陳柏惟來到現場聲援，並發春節給民眾。

雖然今天是農曆春節假期的第一天，但罷免國民黨中2至中6的五個公民團體今天集結在台中火車站前廣場，讓返鄉的遊子連署，但連署不只是大學生，也有其他地區民眾特地前來，更有從國外特地返國的民眾跑來連署，志工們表示，各種年齡層都有。

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一位從加州返國的柳姓阿公表示，他帶著妻子從美國加州返國，過年是順便，最重要是要連署罷免國民黨，他表示，在美國實在看不下去，立法院被國民黨搞得亂七八糟，罷免藍營立委，是為了台灣的子孫，台灣人要覺醒。

一位尤姓市民痛批藍白亂刪預算，尤其是潛艦的刪除他最不能接受，非常不合理，如何保衛家園。

一位剛返鄉的宋姓大學生表示，國民黨根本連預算內容都沒有看，就亂舉手亂刪，甚至一些補助青創也刪掉，為了年輕人權益她要站出來罷免。

楊姓志工表示，今天5個罷免團體都來了，至於中八選區剛成立雖未到，但是也有收件，因為擔心國民黨送出修改選罷法，因此目標朝二階段連署數邁進。

前立委陳柏惟今天到台中火車站聲援罷免團體並送春聯，民眾排隊領取。（記者蘇金鳳攝）

罷免國民黨的公民團體集結在台中火車站設攤連署罷免（記者蘇金鳳攝）

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