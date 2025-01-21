民進黨：藍白亂刪凍上千億預算 讓中國更易封阻台灣

民進黨發言人吳崢等人召開「瞎砍總預算不縮手 拒收藍白新年惡禮」記者會，痛批在野黨亂刪預算。（記者林正堃攝）

2025/01/21 12:37

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會挑燈夜審今年度中央政府總預算案，藍白黨團大幅刪除、凍結多筆預算，涵蓋災害防救、國防自主、外交拓展以及影視文化等領域。民進黨發言人吳崢、韓瑩、戴瑋姍今（21）日召開「瞎砍總預算不縮手，拒收藍白新年惡禮」記者會，痛批藍白非理性刪凍高達上千億預算，衝擊民生、災防及國安，向國際釋放台灣沒有展現自主防衛決心的錯誤訊號，讓中國更輕易封阻台灣，呼籲藍白預算不能亂刪、國安更不能打折扣。

吳崢指出，「業務費」是各機關單位運作的必要支出，以半夜地震為例，第一線前往救災的消防弟兄，所屬的消防署遭凍結業務費3成，士氣大受打擊；第一時間出動搶修的台電，遭刪除1千億元的撥補預算，勢必造成台電虧損擴大；為確保未來天災或重大災難時對內及對外網路暢通，皆有賴低軌衛星、備援光纜、高空通訊平台等系統設施，數發部卻慘遭刪除「業務費」2億元，這些保護人民人身、財產必要的開支，都遭藍白無情的凍結與刪除。

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韓瑩指出，台灣特使團參與美國總統川普就職典禮，在野黨立委柯志恩、陳昭姿肯定外交部協助，藍白卻聯手凍結外交部70%業務預算、將宣傳費1億1270萬元全數減列、大砍國際會議交流費用5000萬元，民進黨政府長年爭取加入各項國際組織與會議，在國際參與上中國無所不用其極打壓與阻擾，藍白無理狂砍預算，等同讓外交部自廢武功，讓中國更輕易封阻台灣的國際能見度。

韓瑩痛斥，國民黨、民眾黨嘴上支持國防預算，卻大幅凍結30%業務費，以及凍結潛艦預算50%，若在野黨技術性拖延，恐造成國際廠商合作生變與人才流失，導致潛艦國造進度大幅度落後，中國國防預算連年增加，藍白不斷強調僅是凍結或微幅減列，都是在向國際釋放台灣沒有展現自主防衛決心的錯誤訊號，呼籲藍白總預算不能亂刪，國安更不能打折扣。

戴瑋姍表示，從韓國的娛樂產業經驗可看到，國家政策扶植才讓韓流邁向國際，同理台灣影視音產業也要靠國家支持，才能持續在國外獲得競爭力，讓台灣人可以認同我們的文化，目前各地公民運動紛紛集結，國民黨卻做賊心虛，凍結中選會業務費70%，根本是取巧阻擋罷免投票舉辦的可能，唾棄如此欺騙人民、不敢面對民意監督的立委，相信台灣社會會展現最大的憤怒。

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