遭凍5成業務費、全刪媒宣費 外交部：損害競爭力、影響國際形象

立法院今（20）日下午表決114年度中央政府總預算案，外交部業務費遭凍結50％，媒體政策及業務宣導費遭全數刪除。（記者謝君臨攝）

2025/01/20 19:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院今（20）日下午表決114年度中央政府總預算案，外交部業務費遭凍結50％，媒體政策及業務宣導費遭全數刪除。外交部表示，凍結業務費將削弱台灣國際影響力、對國家競爭力造成長遠損害，至於刪減全數媒宣經費，也會讓台灣外交工作將無法順利向外推廣宣傳，對國際社會的宣傳力度將大打折扣，嚴重影響台灣的國際形象。

外交部表示，外交部業務費凍結37.64億元，將嚴重影響台灣的國際形象與國家利益，外交部是維護國家主權、拓展國際關係的關鍵部會，在當前國際局勢不穩定的情況下，業務費預算用於外交部及駐外館處基本行政工作維持，辦理各項國際會議及交流、外賓邀訪、國際合作計畫，以及駐外人員內外輪調等業務運作及推動，對台灣連結國際社會具有不可取代的關鍵重要性。

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外交部指出，凍結業務費將導致我外交資源不足，甚至削弱台灣的國際影響力，對國家競爭力造成長遠損害，外交部預算向來經過嚴格審核，使用透明，效益顯著，凍結預算只會讓台灣在國際競爭中屈居劣勢，呼籲立法院支持原編列預算，共同捍衛台灣的國際地位，保障國家利益。

針對媒體政策業務宣導經費遭全數刪減1億1千萬餘元，外交部表示，將嚴重影響台灣的公眾外交及國際宣傳，台灣國際處境特殊，非常需要利用國際傳播及文宣強化台灣的正面形象，以爭取國際支持，台灣不僅是世界的良善力量，也透過各領域的知識和產業實力對國際社會作出貢獻，外交部的文宣素材，都以多國語言呈現，廣泛觸及全球民眾，已大大提升台灣的全球能見度。

外交部說明，為提升總體戰力，外交部也積極推動「外交主流化」，落實「人人都是外交官」，希望透過公眾溝通，讓所有國人都加入外交戰隊，預算卻面臨被全部刪減的窘境，台灣外交工作將無法順利向外推廣宣傳，對國際社會的宣傳力度將大打折扣，將嚴重影響台灣的國際形象。

針對立院國民黨團以宏都拉斯未與我國復交為由，減列4億元「加強雙邊及多邊合作」預算。外交部表示，刪減4億元已嚴重打擊台灣執行的援外業務，面對中國不擇手段的外交攻勢，台灣向來秉持互惠互助精神協助友邦民生發展，各項成果有目共睹，而宏都拉斯自與中國建交以來，雖渴望在經貿與投資領域獲得利益，但事實證明中國對宏國未能履行承諾，宏國面臨養蝦業崩潰及雙邊貿易嚴重失衡的問題，反而自食惡果。

外交部說明，鞏固邦交與拓展與非邦交國的實質合作是外交部重點工作，「國際合作及關懷」預算的編列，是台灣在全球各地協助國際發展的重要承諾，貿然取消將使台灣對友邦無法兌現承諾，恐造成邦交危機，呼籲立法院支持原編列預算，免予刪減。

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