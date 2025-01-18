陳玉珍視影視產業如要飯 顏若芳批羞辱人

民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

2025/01/18 16:08

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委陳玉珍要台灣影視產業丟掉要飯的碗一說，引發譁然，民進黨台北市議員顏若芳表示，陳玉珍如此羞辱影視從業人員，同時也是在羞辱所有文化人、地方政府和民意代表，更是在質疑政府支持文化、影視音產業的必要性，市長蔣萬安和文化局，不應放任這般言論傷害產業發展。

顏若芳說，陳玉珍嗆影視圈是「要飯的」，殊不知從中央到地方政府，每年都有補助影視音產業來創作，以台北市政府文化局的電影製作補助為例，從2008年迄今已經拿了近4億、補助了近200部電影，但台北市議會國民黨團從未大砍這筆預算；難道對陳玉珍來說，國民黨籍的台北市長蔣萬安以及台北市議員，全部都失職、都愧對良心了嗎？

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顏若芳表示，國民黨、民眾黨提案刪、凍的預算項目中，有許多與地方政府息息相關的政策，不只會癱瘓中央政府，也重重打臉地方政府，恐讓中央與地方政府一起團滅，包括民眾黨立委黃國昌提案刪掉刑事警察局2億預算，其中包括支援各縣市警察局現場採證、處理爆炸物等業務的旅費；國民黨立委徐欣瑩提案，把行政院性平業務預算幾乎全刪光，其中也包括辦理地方政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫的預算。

此外，國民黨立委魯明哲提案凍結、刪減文化幣預算1200萬元，理由是民眾大多把文化幣用於書店和出版業，顏若芳說，台北市文化局長蔡詩萍2023年在議會答詢時，不僅支持文化幣，更表態要加碼；還有國民黨團提案要把數位發展部、農業部、陸委會業務費刪到剩1元，其中也包括地方政府數位服務品質提升計畫、審查地方政府農業部門年度施政計畫、地方政府兩岸事務聯繫與互動合作等費用。

顏若芳指出，提案刪預算爭取談判策略空間，提案理由要理性、務實，但國民黨因為覺得內政部圖卡做得醜就砍掉所有宣傳費、民眾黨覺得打詐不力就砍掉打詐經費，到底哪裡理性了？台北市議會剛審完台北市政府的預算，過程中，她也有提案擱置、要求局處說明，所有議員在委員會認真審議的結論，最終在國民黨團強勢護航下，頻提案「恢復原列數」後表決通過，反觀立法院的國民黨團，卻沒有像台北市議會的國民黨團一樣對政府預算呵護備至，為反而反、可見一斑。

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