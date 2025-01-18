砍預算癱瘓政府？ 國民黨：民進黨正守護恥力100％的「肥貓預算」

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/01/18 15:19

〔記者施曉光／台北報導〕藍營最近刪凍中央政府總預算被外界質疑癱瘓民進黨政府，國民黨今日反擊強調，民進黨正在守護恥力100%的「肥貓預算」，「用人民納稅錢堆成價值千億的厚臉皮！」呼籲民進黨別再護航「肥貓預算」，要認真把心力放在審議預算，為人民謀福利。

此外，國民黨還列舉該黨在立法院外交國防委員會、教育文化與交通等兩委員會以及「媒體政策及業務宣導費」，分別幫民眾守下19億2896萬2000元、15億9422萬1000元以及14億9288萬元。

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國民黨指出，台北市舉辦「雙城論壇」時，陸委會封殺媒體，海基會推鍋北市府，政府無差別大撒幣做無效外交，邦交國一直掉，還不斷出外交災難、不處理，立法院民進黨團還爆出「TEAM戒嚴」爭議，外交部至今不道歉，毫無修復國際關係能力，愧對人民。

國民黨並質疑文化部舉辦2場歌仔音樂劇燒掉8600多萬，甚至採限制性招標，未照規定編列預算，另文化部委託公視承辦的「TaiwanPlus」國際影音平台，至今燒掉58億，每年花10億，目標達成率竟不到1成，淪為「在地黨媒」，而國家通訊傳播委員會（NCC）拿著滿滿的預算造謠iPhone無法上市，恐嚇人民，委員審查不排、名單不送，導致半年沒有主委停擺，「存在意義0」，至於「200億數發部」除了訂麵線，還能打詐，「打出GDP等級的高度，無人能敵！」

有關媒體政策及業務宣導費，國民黨質疑政府反詐騙宣傳越做越多詐騙，政府部門製作立場偏頗圖卡，公然為黨服務，淪大型側翼，農業部大肆恐嚇如果將0.07%的預算刪除，將導致農業部倒閉，簡直就是用肥貓經費做造謠圖卡來守護肥貓經費。

國民黨批評民進黨守護「綠色金庫」，又不分青紅皂白的造謠藍白欲癱瘓政府，製造不必要的恐慌，殊不知國民黨積極提案尋求討論，民進黨才是真正不想協商討論的一方，目前總預算案尚未審查完竣，相關砍預算提案都是「未定案」狀態，民進黨卻緊張兮兮，是要用力守護「綠色肥貓預算」？

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