石門區公所小編留言罵民進黨 昨稱帳號被盜今公務員承認誤用

新北市石門區公所粉專昨被發現在新聞粉專下留言批評民進黨，稱「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，區公所聲稱為小編被盜帳號。（翻攝李宇翔臉書）

2025/01/17 16:52

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市石門區公所粉專昨日在某網路新聞媒體粉專下留言，批評民進黨「是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，區公所初步聲稱為小編被盜帳號，民進黨籍市議員昨質詢要求公所提告，公所後續也PO出報案單。今（17）日下午綠營多位市議員在質詢中續追此案，民政局長林耀長答詢表示，石門區長回報是一名公務員坦承誤用公所粉專不當留言，將依法予以懲處。

議程伊始，市議員黃淑君質問林耀長，石門公所有報案究竟是否為真？警察局下午2點告訴她公所並未提告。林耀長、警察局副局長張錦成答詢表示，應是資訊時間誤差，金山分局已經依規定受理報案，此案全力偵查中。

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市議員周雅玲、李宇翔砲轟表示，石門區公所有14人具有粉專權限，研究發展考核委員會今早到公所調查情況為何？豈可使用公部門名義留言撕裂國家？李宇翔說，昨日質詢後他曾向林耀長表示，若真的有人忘記切帳號，直說即可，又何必大動作報案又資安調查？報假案難道沒有使公務員登載不實的問題？

研考會主委林豐裕指出，當事帳號並非市府配發或管轄的系統，研考會依規定啟動緊急應變檢視設備與流量，共檢視14台電腦、防毒系統與網路等，查無駭客攻擊，研考會依規定向行政院通報一級資安事件，72小時要完成損害控制與復原，1個月內要完成資安報告。

無黨團結聯盟市議員馬見Lahuy．Ipin怒批，市府共有111個粉專，難道以後不開心就可以亂罵？公務單位應該堅守行政中立，石門區公所編制員額僅30多人，就有高達14人有粉專權限，此事警察局就已向黃淑君說疑為內部人員切換帳號所致，這就代表找到人了，市府應直接告知答案；馬見批評，民政局對此案態度讓他不開心，要求石門區長到議會說明。

副議長陳鴻源詢問在場議員意見，民進黨議員直呼覆議，但國民黨籍議員周勝考認為區公所應由民政局長全權處理，反對讓區長到場。陳鴻源裁示暫時休息。

議事再度展開時，林耀長向馬見答詢表示，區公所適才已回覆，當事公務員了解議會、媒體關心此事，已承認是誤用公所粉專做不當留言，民政局將要求公所依規定召開考績會懲處。

市議員張嘉玲、陳永福、石一佑均關心此案，要求民政局發表正式聲明向遭受辱罵的民進黨道歉。

國民黨籍市議員陳偉杰表示，市府應依此檢討粉專管理的內控機制，各局處也要以此為鑑，好好檢討，不要造成對立，尤其上班時間做這種留言是否屬於公務員工作範疇之一，都應要好好檢討。

石門區公所粉專痛罵民進黨，引發綠營市議員不滿，民政局表示當事公務員已承認是誤用公所帳號不當留言。（記者黃子暘攝）

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