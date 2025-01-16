賴清德會韓國瑜暗藏符碼 喊話國會朝野異中求同

立法院長韓國瑜將率朝野立委代表赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，總統賴清德今邀請慶賀團到總統府會晤，並交付3項任務。（總統府提供）

2025/01/16 12:24

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今於總統府接見立法院長韓國瑜率領跨黨派立委組成的「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，賴致詞緊扣「團結」主軸、暗藏符碼，如呼應雙十國慶團結主軸的「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，以及引用台灣民主運動先驅蔣渭水名言「團結真有力」等，金句連發，直接向立法院衝突紛擾喊話，期盼朝野異中求同，以「捍衛民主自由」的共同價值，「促進和平繁榮」的共同目標，主訴團結民主台灣一致對外，自信走向世界。

據了解，賴總統提及「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，出自台灣漫畫家李隆杰作品《1661國姓來襲》，也曾出現在去年賴清德、韓國瑜同台觀賞的雙十國慶總統府光雕展演中。賴清德引用這段話的背後寓意，在於台灣社會政治光譜的分布雖然極為多元，但走向世界的我們「都是來自同一個國家」，為化解歧異，更需要彼此理解對話，猶如今日「不分黨派，齊聚於此」一般，同時也是呼應去年雙十國慶致詞當中的團結訴求。

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賴清德也引用蔣渭水名言「團結真有力」，強調唯有團結的民主台灣，才能自信走向世界，與世界進行交流；第三是透過贈送暖暖包、保溫品等紀念品，隱喻「團結」意象。據透露，暖暖包象徵「帶著台灣的熱情前往」，保溫瓶則是「將朝野合作的溫暖保溫帶回」，如何做到？賴也現場點出關鍵，需要「借重韓院長的智慧」，期盼此行成為朝野合作的最佳示範，且要「保溫帶回台灣」，在國外「團結拚外交」，在國內也要為「台灣的未來團結打拚」。

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