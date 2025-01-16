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    挺罷免徐巧芯！店家站出來了 信義「鳥咖啡」：店內提供連署書

    位於信義區的「鳥咖啡」站出來挺罷免。（圖翻攝自「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」臉書粉專）

    位於信義區的「鳥咖啡」站出來挺罷免。（圖翻攝自「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」臉書粉專）

    2025/01/16 00:05

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮來臨，各地醞釀下架國民黨立委連署行動紛紛動起來，當中包括被認為仇恨度和關注度相當高的台北市第7選區（信義、南松山）立委徐巧芯。信義區第一家店家站出來挺罷免，是在地評價相當不錯的咖啡廳「鳥咖啡」，老闆提供索取連署書，也可代保管已填好的文件等待地方罷團收件確認。

    「剷除黑芯-信義南松山罷免團隊」近日在臉書粉專透露，「我們首間願意協助收取罷免徐巧芯連署書的反共店家站出來了！是位於信義區的在地好店-鳥咖啡。鳥老闆大方表示店內可直接索取空白提議書，更歡迎想要連署的民眾直接到店內填寫後交由店家保管。」

    罷團指出，「剷除黑芯核心志工將會每週到店收件一次，有了鳥咖啡的協助，可以讓民眾有個方便前往的固定收件站，也可降低我們的小蜜蜂人力成本，萬分感謝鳥老闆站出來為反共盡一份心力。鳥老闆家除了可以簽同意書外，更有好喝咖啡和美味甜點！還可以滿足夜晚想喝點小酒的朋友，希望同樣支持反共的民眾們可以多多到他們店內光顧和支持喔！」

    最後罷團提醒，「可收件店家與剷除黑芯罷免團隊已經妥善簽署『負保管與保密責任的合作切結書』，不得洩漏民眾個資，也不得擅自偷竊、銷毀連署書，如有任何致使罷免團隊或第三方權益受損之行為，願承擔一切法律責任、絕無異議。敬請民眾安心參與！方便的話，請攜帶身份證與印章，讓您能快速無誤完成連署。你的參與，改變未來！一起守護台灣民主，用行動展現公民力量！」

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