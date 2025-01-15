中生來台掛蛋國台辦反控歧視 陸委會籲中共儘速解除障礙

陸委會指出，中方自2020年4月起片面暫停中生來台就讀學位，超過4年仍未恢復。相對於我方青年學生可自由自主的赴中交流就學，因為中方片面的阻撓限制，這4年來台就讀學位的中生新生人數是「0」。（資料照）

2025/01/15 17:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國禁止中生來台就學，國台辦今日被問及今年有無可能重啟中生赴台，發言人陳斌華反控，民進黨當局歧視限制中生，「大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？」陸委會回應，積極營造中生來台就學與生活友善環境，要呼籲中方儘速解除片面設定的障礙與限制，早日恢復中生來台就讀學位，

陳斌華表示，關於中生問題，一直致力為在中國高校就讀的台灣學生提供與中國同等的待遇，在就醫、就業提供支持與保護，積極為兩岸青年交流創造條件。

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陳斌華話鋒一轉說，民進黨當局一方面說希望開放中生到台灣就讀，實則對中生赴台進行「人為設限」，對在台的中生設置不合理限制、不公平對待，面對種種歧視限制及民進黨當局的惡劣態度，「大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？」民進黨當局應盡快停止政治操弄，以保障中生權益，這才是真正善意。

對此，陸委會表示，政府向來歡迎中生來台就學，並積極營造中生來台就學與生活友善環境。除持續檢討放寬中生來台就學各項友善便利措施達10餘項，如擴大採認中國學歷、增加招收中生總量、放寬中生報考技術士技能檢定考試、簡化中生入境程序、鼓勵各校以自籌經費或募集民間經費提供中生獎學金、放寬中生從事與學習有關的實習活動等，去年2月1日起並將在台就讀學位、學籍超過6個月，且已完成註冊的中生納入全民健保，提升對其醫療照護與保障。

陸委會指出，反觀中方自2020年4月起片面暫停中生來台就讀學位，超過4年仍未恢復。相對於我方青年學生可自由自主的赴中交流就學，因為中方片面的阻撓限制，這4年來台就讀學位的中生新生人數是「0」。

陸委會提及，本會持續收到中生希望來台就學的陳情，我們也要呼籲中方儘速解除片面設定的障礙與限制，早日恢復中生來台就讀學位，才能讓兩岸青年學生交流回到正軌。

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