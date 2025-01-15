為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中生來台掛蛋國台辦反控歧視 陸委會籲中共儘速解除障礙

    陸委會指出，中方自2020年4月起片面暫停中生來台就讀學位，超過4年仍未恢復。相對於我方青年學生可自由自主的赴中交流就學，因為中方片面的阻撓限制，這4年來台就讀學位的中生新生人數是「0」。（資料照）

    陸委會指出，中方自2020年4月起片面暫停中生來台就讀學位，超過4年仍未恢復。相對於我方青年學生可自由自主的赴中交流就學，因為中方片面的阻撓限制，這4年來台就讀學位的中生新生人數是「0」。（資料照）

    2025/01/15 17:57

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國禁止中生來台就學，國台辦今日被問及今年有無可能重啟中生赴台，發言人陳斌華反控，民進黨當局歧視限制中生，「大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？」陸委會回應，積極營造中生來台就學與生活友善環境，要呼籲中方儘速解除片面設定的障礙與限制，早日恢復中生來台就讀學位，

    陳斌華表示，關於中生問題，一直致力為在中國高校就讀的台灣學生提供與中國同等的待遇，在就醫、就業提供支持與保護，積極為兩岸青年交流創造條件。

    陳斌華話鋒一轉說，民進黨當局一方面說希望開放中生到台灣就讀，實則對中生赴台進行「人為設限」，對在台的中生設置不合理限制、不公平對待，面對種種歧視限制及民進黨當局的惡劣態度，「大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？」民進黨當局應盡快停止政治操弄，以保障中生權益，這才是真正善意。

    對此，陸委會表示，政府向來歡迎中生來台就學，並積極營造中生來台就學與生活友善環境。除持續檢討放寬中生來台就學各項友善便利措施達10餘項，如擴大採認中國學歷、增加招收中生總量、放寬中生報考技術士技能檢定考試、簡化中生入境程序、鼓勵各校以自籌經費或募集民間經費提供中生獎學金、放寬中生從事與學習有關的實習活動等，去年2月1日起並將在台就讀學位、學籍超過6個月，且已完成註冊的中生納入全民健保，提升對其醫療照護與保障。

    陸委會指出，反觀中方自2020年4月起片面暫停中生來台就讀學位，超過4年仍未恢復。相對於我方青年學生可自由自主的赴中交流就學，因為中方片面的阻撓限制，這4年來台就讀學位的中生新生人數是「0」。

    陸委會提及，本會持續收到中生希望來台就學的陳情，我們也要呼籲中方儘速解除片面設定的障礙與限制，早日恢復中生來台就讀學位，才能讓兩岸青年學生交流回到正軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播