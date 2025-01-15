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    首頁　>　政治

    這麼怕罷免？ 藍營擬凍結中選會預算 要求提出新式罷免連署格式！

    王鴻薇提案凍結中央選舉委員會一半的業務費，要求中選會提出新的罷免連署格式及適用日期，才能解凍預算。（資料照）

    王鴻薇提案凍結中央選舉委員會一半的業務費，要求中選會提出新的罷免連署格式及適用日期，才能解凍預算。（資料照）

    2025/01/15 18:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手於國會毀憲亂政，激起人民怒火，各地醞釀針對國民黨區域立委發動罷免行動。面對大罷免浪潮，藍營不只強闖《選罷法》修法拉高連署門檻，今天（15日）又提案凍結中央選舉委員會一半的業務費，稱現在在連署罷免的團體都是「偷跑」，有違法嫌疑，要求中選會提出新的罷免連署格式及適用日期，才能解凍預算。

    政治工作者周軒今天曝光國民黨立委王鴻薇凍結中選會業務費50%的提案，案由稱「根據選罷法第75條第一項『公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免。』之規定，現任公職人員就職未滿一年不得罷免或進行相關之活動。惟目前民間對於第十一屆立法委員之罷免行動，於113年5月份即開始進行相關提案及連署事宜，與法規訂定之合法罷免活動開始日程114年2月1日差距甚大，有違法之疑慮。」

    「又查現任中選會主委李進勇於立法院備詢時，對於違法提早進行罷免之活動規範、連署書之效力等事宜，僅回答尊重個人自由意志，未能正面告知社會大眾與質詢委員中選會作為主責機關之立法。又李進勇主委任職中選會已近六年，任期內經歷多次罷免，卻未能對此議題進行研究，並有效修正制度，顯為失職。」

    「為避免於選罷法規定得進行罷免活動、提案、連署之期限前即進行相關活動進而觸法，確保連署之合法性與正當性。爰凍結該項預算50%，俟中央選舉委員會及所屬於1個月內向立法院內政委員會提出罷免連署新式適用格式，並對外公告適用日期與方式，經委員會同意後，始得動支。」

    周軒表示，「國民黨因為太怕罷免了，現在在總預算審查提案，要逼中選會提出『新的』罷免連署格式了！這是王鴻薇提案的，意思是說，現在在罷免連署立委的都是偷跑的，有違法嫌疑！所以凍結中選會選舉業務業務費50%，要求中選會提出『新的』罷免連署格式，還有適用日期才能解凍。國民黨居然怕罷免怕成這樣？」

    王鴻薇提案凍結中央選舉委員會一半的業務費，要求中選會提出新的罷免連署格式及適用日期，才能解凍預算。（圖翻攝自周軒臉書）

    王鴻薇提案凍結中央選舉委員會一半的業務費，要求中選會提出新的罷免連署格式及適用日期，才能解凍預算。（圖翻攝自周軒臉書）

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