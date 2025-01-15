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    國民黨提刪光公視預算 影評人：覺得沒收中國錢的媒體站不同邊？

    包含陳玉珍的國民黨團提案刪除文化部補助公視的23億預算。（資料照）

    包含陳玉珍的國民黨團提案刪除文化部補助公視的23億預算。（資料照）

    2025/01/15 19:55

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團今天（15日）協商114年度中央政府總預算案，國民黨指控公視淪單一政黨鷹犬，提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。影評人「如履」忍不住痛批，「是你們國民黨的路線太反社會主流，才會覺得那些沒收中國錢的媒體都跟你站不同邊！」

    針對國民黨提案刪光公視23億預算，如履今天透過臉書粉專「如履的電影筆記」發文，「公共電視台、公視台語台、客家電視台可能都要關了……因為國民黨砍了他們所有的預算。我不太懂為啥國民黨的垃圾立委們，說公視經營的Taiwan Plus不能報導外國新聞耶？BBC都有中文網站和YT頻道了，明明資金來源都一樣是國民繳的錢，他們做一堆跟英國無關的台灣內容有被英國砍預算嗎？」

    如履接著怒斥：「然後他們說公視成為單一政黨的鷹犬，有沒有可能是你們國民黨的路線太反社會主流，才會覺得那些沒收中國錢的媒體都跟你站不同邊？因為這些可笑的理由就砍預算，迫使公視倒台，國民黨是不是在限制言論和新聞自由阿？」

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