賴清德明見韓國瑜與赴美團 預計閉門會談1小時

賴清德邀請立法院長韓國瑜（左）到總統府喝咖啡，一同關心國家發展、共同合作。圖為去年國慶總統府建築光雕展演點燈儀式。（資料照）

2025/01/15 16:35

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德邀請立法院院長韓國瑜，率領朝野立委代表團，赴美出席美國總統川普就職典禮，明天上午將邀請代表團會晤，賴、韓接連致詞後展開閉門會談，全程約1小時；涉外人士認為，慶賀團是我國首個與美國新政府公開交流的官方代表，賴總統邀請韓國瑜代表率團，是以行動釋出善意，對外團結一致、共同拚外交。

「第60屆美國總統就職典禮」將於1月20日（週一）於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，中華民國與美國之友誼深厚、雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示我國政府與人民對雙方緊密友好關係之重視，同時回應美方去年派遣慶賀團來台祝賀賴總統520就職之善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮。

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我代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿等7人；代表團訂於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。

據了解，賴總統邀請代表團一行明天上午9時30分在總統府會晤，循例依總統府接見訪賓流程進行，由賴清德總統公開致詞表達歡迎，再由立法院長韓國瑜接續致詞談話，大合影後進行閉門會談，預計全程1小時於10時30分結束。

有鑑於立法院朝野爭議頻仍，此次賴韓會面，被解讀為賴總統再遞橄欖枝化解朝野歧異、展開對話之意，具體會談內容備受外界關注。涉外人士指出，此次由賴總統任命組成的赴美慶賀團，是我國首個與美國新上任政府正式公開交流互動的官方代表，賴清德總統邀請韓國瑜，即是以行動釋出善意，盼對內良性競爭，對外團結一致，共拚外交。

回顧過去8年，台灣分別與川普政府、拜登政府在經貿、國防、區域安全等各方面互動合作，台美關係進展有目共睹，近日「台美21世紀貿易倡議」首批協定正式生效，美國國會也持續推動「台美避免雙重課稅」法案，提升雙邊經貿關係，白宮也持續以「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）等多元方式，協助台灣維持充分自我防衛能力等。

涉外人士認為，值此台美關係史上最佳，賴清德任命韓國瑜代表，象徵總統與代表民意的立法院攜手開創台美關係新階段，台灣社會也有信心在過去政府基礎上，與新政府展開共同合作，抵抗威權擴張、創造繁榮發展，守護區域穩定和平。

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