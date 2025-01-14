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    新版財劃法若今年實施 吳誠文示警：絕對是很大災難

    行政院政委、國科會主委吳誠文。（記者吳柏軒攝）

    行政院政委、國科會主委吳誠文。（記者吳柏軒攝）

    2025/01/14 17:36

    〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院國民黨、民眾黨黨團聯手強修新版財劃法，將中央預算3700多億元撥給地方政府，行政院政委、國科會主委吳誠文強烈呼籲，財劃法勿衝擊科研預算，若今年實施，「絕對是非常大的災難」，對全國科研的辛苦人員是非常不公平的事，盼此事圓滿解決。

    吳誠文表示，114年科技預算1595億元，經嚴謹編列，已由行政院送入立院，盼今年度預算能順利通過，讓政府單位執行；若預算沒通過，後面事情麻煩，新版財劃法適用今年，根據主計總處扣除人事費等不可刪減部分，中央部會預算須統刪28%，但國科會預算已不可能重新編列，被砍掉的部分也只能統刪。

    但吳誠文進一步說明，若真的統刪，國科會內部還是會看輕重緩急，如特別針對國家安全相關，保護台灣科技領域等，不能失掉台灣優勢，會稍稍微幅調整，「團隊在、基礎建設在，你不可能隨便把計畫砍掉！你要解聘誰？那些設施要停擺？這會造成非常多困擾」若新版財劃法今年實施，「絕對是很大的災難」，對全國從事科研的辛苦人員是非常不公平的一件事，呼籲立院仍要沉重考慮，期待圓滿解決。

    而國科會今日召開第13次委員會議，並公布首次115年度科技預算規劃，初步要1800億元總額度，但吳誠文說，若受財劃法影響，讓1800億元要降低，國科會將回頭檢視，列優先順序，但強調傾向基礎研究不會去動，只是重大政策專案計畫可能要調整。

    吳誠文再度強調，台灣要維持自由民主國家供應鏈，希望科技預算的投入不要受影響，畢竟還須跟另外一個陣營在競爭，而包含半導體先進製程、ICT資通訊設備、高速網路電腦中心設備等，台灣優勢不應該失去，針對台灣發展的科研項目，吳誠文質問：「難道這當中有什麼可以犧牲掉嗎？」也不樂見財劃法衝擊115年科技預算。

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