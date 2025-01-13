罷免涂權吉被鬧場派出所長留言挨批「好大的官威」 楊梅分局回應了

罷免涂權吉遭鬧場！警所長留言挨批「好大的官威」。（取自桃園市議員黃瓊慧臉書）

2025/01/13 13:55

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨區域立委罷免連署活動遍地開花，12日桃園市楊梅新梅公園下架藍委涂權吉的連署站遭一名穿短褲男子鬧場、嗆聲，罷免團體隨即報警並拍下影片PO網掀熱議，不料下方出現一名自稱楊梅警分局「楊梅派出所所長」留言，要罷免團體直接報案，「而不是用這種方式在網路上貼文發酵」，引發熱議。

桃園市議員黃瓊慧今（13）日批評，民眾在網路上PO文有犯法，罷免團體聲明中感謝警方，不料警方卻指責罷免團體的行為，「這所長真是好大的官威」。

請繼續往下閱讀...

對此，楊梅警分局副分局長陳志維回應表示，警方昨日下午接獲連署站報案後，便立即於5分鐘內趕抵現場處置，警方到場後該鬧事民眾已離去，現場告知工作人員相關權利並將相關證據保留，對於鬧事民眾警方後續將依選罷法予以偵處。

然而罷免團體後續在網路貼文影射治安崩壞，該名所長認為警方已積極處置反而遭受質疑，故前往貼文回應絕無任何政治立場，該分局絕對秉持行政中立原則。對於各公告的連署站均有建立資料，接獲影響連署的相關報案均能立即派員前往處理，分局有信心亦有能力可以確保依法連署行動順利進行，不受不當的干擾。

「全力一擊，罷免涂權吉」團隊發文指出，12日楊梅區新梅公園「罷免涂權吉」連署站，遭一名黑衣平頭男子嗆聲「為什麼要罷免！」更對連署站志工與民眾錄影、推擠，男子離去後又開車經過，並對罷免站民眾飆出多句不堪入耳的髒話、「涂權吉萬歲」等語。罷免團隊也在聲明中指出，感謝楊梅分局快速反應，在事發後立即派員到場，確保安全，不過也向桃園市府及市長張善政喊話「桃園治安變成這樣，你能接受嗎？」

隨後該名自稱「楊梅派出所呂所長」便在文中下方留言表示「請你直接來派出所報案並提告，而不是用這種方式在網路上貼文發酵，今天我們員警去處理的時候您還感謝我們員警的處理，現在卻在網路上貼文，請問您是什麼心態？您來報案我們一定把鬧事的人揪出來！而不是事後在網路上貼這種文」，留言一出也引來網友撻伐，留言已刪除。

黃瓊慧質疑，民眾在網路上po文有犯什麼法？所長回文是在檢討或指責被害人？她直言，13日要帶著被嗆聲的志工找該名所長，「是不是要議員拜託您才要處理？？？請您『依法』秉公處理。說個笑話，張善政市府行政最中立，楊梅派出所所長最保護無辜市民」，她也轉發罷免團隊聲明表示，聲明是感謝派出所，警方卻指責被嗆聲的志工「po網是不對的」，痛批「這所長真是好大的官威」。

桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，在楊梅區新梅兒童公園設置連署點，民眾排長龍填寫連署書。（（記者李容萍攝）

桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」，在楊梅區新梅兒童公園設置連署點，民眾排長龍填寫連署書。（（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法