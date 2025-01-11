評16藍委挺釘孤枝「選票考量」 鍾小平：北市議員去是冒險

2025/01/11 19:54

謝龍介、吳宗憲等16藍委下午出席民眾黨「釘孤枝」集會。（記者陳逸寬攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案被羈押禁見，民眾黨號召支持者今（11）日上街「釘孤枝」抗議司法不公，國民黨中央及立委有多人出席，卻不見台北市議員到場。當初告發柯文哲圖利京華城的台北市議員鍾小平說，黨中央及立委出席是有選票的考量，但「距離是美感」，台北市太近了，議員都認為柯做的不好，又涉貪污，出席是冒險。

國民黨主席朱立倫本人沒到，派子弟兵凌濤（左起）、黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃到場。（記者劉信德攝）

朱立倫未參與 派3代表力挺

鍾小平說，柯文哲圖利京華城案是他揭發的，他不會去聲援柯文哲；黨主席朱立倫的作法是取法乎中，本人不去，派黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃及子弟兵凌濤去；國民黨立委去了10幾位（16位），應該都是基於一種「藍白合」形式的考量，但現場都是黃國昌主導的聲援柯文哲，去有風險，福禍相倚。

鍾小平說，市議員是多席次的選舉，立委是單一席次，需要民眾黨的票，國民黨才能贏民進黨，是有選票的考量；「藍白合」要一大一小才能合，國民黨的支持者有些人同情柯文哲，這些會變成柯文哲的養分，柯的民調掉不下來「小不了」。

對於台北市議員沒有人出席，鍾小平說，京華城在北市的松山區，對於柯文哲違法送給上百億容積，輿論更沸騰；全台民調認為柯貪污比例最高的也是台北市，「距離是美感」，台北市太近了，認為柯做的不好，又有涉及貪污，台北市議員去是冒險。

台北市議員鍾小平。（資料照）

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