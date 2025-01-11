增進中重症照顧 政院宣布：長照3.0 2026年完整啟動

行政院副院長鄭麗君主持「行政院長期照顧推動小組」會議時宣布，長照3.0計畫將於2026年完整啟動。（行政院提供）

2025/01/11 18:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君10日主持「行政院長期照顧推動小組」會議時宣布，長照3.0計畫將於2026年完整啟動，核心主軸將在長照2.0社區多元服務基礎上，強化醫療及照顧的整合，增進對中重症的照顧。

鄭麗君表示，長照3.0計畫是在2.0以社區為基礎、以人為本、連續照顧的基礎下，持續落實在地安老、完善專業銜接，整合多元連續服務，強化家庭支持，進一步朝「共生社區」邁進。

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鄭麗君指出，長照3.0計畫的重中之重，就是強化體系整合，促進多元連續服務的整合，落實醫療與照顧銜接機制，從出院準備服務之失能評估後進場，期待長照服務對象在出院前，即已完成出院返家照顧計畫擬定，順暢服務銜接、積極復能。

鄭麗君強調，如果有其他社政資源需求，則轉介社會安全網。原非失能個案若後續評估有失能情形，將強化相互轉介，串聯各項長照、醫療、家庭照顧者支持服務，讓被照顧者及照顧者得到更即時的支持。同時，政府也會提供A個管更多協助及數位工具，以支持機制取代工作賦予，減輕A個管負荷。

鄭麗君表示，長照3.0會擴充日照中心多元功能及復能服務，也將強化小規模多機能服務中心，除提升居家服務外，也將布建夜間服務量能，提高臨時住宿床數規模。長照3.0也會強化科技運用，針對社區需求精準導入AI，推動生成式AI助理、科技輔具、智慧自主健康促進方案、智慧共生社區推動計畫等。

在充實人力部分，鄭麗君請衛福部、勞動部、教育部跨部會合作，逐步擴充長照服務所需人力，亦可促進志工參與，營造共生社區，或結合勞動部刻正積極推動的「中高齡者及高齡者就業促進計畫」、「婦女再就業計畫」。

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