手寫春聯有溫度 台南立委賴惠員邀名家揮毫

柳營區公所今天在柳營代天院苗埕舉辦蛇來運轉揮毫迎新春活動，為柳營增添濃厚的年節氣氛。（記者楊金城攝）

2025/01/11 13:30

〔記者楊金城／台南報導〕過年前最受歡迎的活動，寫春聯、送春聯，炒熱春節氛圍，台南麻豆區公所、柳營區公所、立委賴惠員今天（11日）都邀請書法名家舉辦揮毫寫春聯贈春聯，有過年氣氛。

柳營區長顏文穗說，市面販售的各式春聯美觀討喜，但手寫春聯有溫度，還依據民眾的需求手寫專屬的過年春聯特別有祈福的意義，舉辦寫春聯活動大受民眾歡迎。

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麻豆區公所在麻豆文化館舉辦揮毫贈聯賀新春活動，區長楊政舉和鄭哲翔、湯素貞、陳君天、陳春良、方俊傑等5位書法家開筆後現場揮毫，吸引民眾將金蛇年願望透過大師的書法功力，呈現出屬於自己的吉祥春聯外；到麻豆圖書館借書滿額，民眾不僅有春聯拿，還有好禮可以帶回家。

柳營區公所在柳營代天院苗埕舉辦蛇來運轉揮毫迎新春活動，為柳營增添濃厚的年節氣氛。活動邀請書法名家何連成、劉博文、黃松明及曾華翊現場揮毫，顏文穗和小朋友書寫單字春聯為活動亮點。

立委賴惠員攜手大台南新生活健康協會、合作金庫、台灣菸酒舉辦「點亮愛心 寒冬送暖」活動，發放愛心物資、紅包給弱勢族群，還安排書法老師揮毫寫春聯，吸引民眾排隊領取喜氣洋洋的春聯，為即將到來的新春增添溫馨氛圍，另贈送當季白玉蘿蔔，象徵新春好兆頭。

柳營區長顏文穗（右二）和小朋友寫春聯，手寫春聯有溫度。（記者楊金城攝）

寒冬送暖，立委賴惠員（後右）攜手大台南新生活健康協會、合作金庫、台灣菸酒發放愛心物資、紅包給弱勢族群。（賴惠員提供）

民眾展示手寫專屬自己的過年春聯。（麻豆公所提供）

麻豆區公所今天在麻豆文化館舉辦揮毫贈聯賀新春活動。（麻豆公所提供）

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