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    「中配拿台灣身分證6年改4年」重出江湖 周軒列提案藍委名單

    政治工作者周軒分享，表示多名國民黨立委昨又讓「中配拿台灣身分證6年改4年」重出江湖，預計下週將列案、付委。圖為示意圖。（資料照）

    政治工作者周軒分享，表示多名國民黨立委昨又讓「中配拿台灣身分證6年改4年」重出江湖，預計下週將列案、付委。圖為示意圖。（資料照）

    2025/01/11 11:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團去年曾提案，希望縮短中國籍配偶取得身分證的年限，從原本的6年放寬為4年，因法案引發外界反彈而未推動，不過政治工作者周軒今上午發文分享，多名國民黨立委昨又讓該案「重出江湖」，預計下週將列案、付委，該消息一出也再度引發網友砲轟「藍白真的很急著引進中國人來洗人口」、「又來，沒完沒了」。

    周軒今上午在臉書發文指出，上會期國民黨首度提出的「中配取得台灣身分證時限6年改4年」重出江湖，他表示該案原本在上會期雖被民進黨提出復議卡住，但在昨天國民黨又出現第二個提案，預計下週二將於程序委員會列案，並於下週五院會付委。

    周軒也列出，提案的是國民黨立委游顥，連署人包含謝龍介、陳玉珍、魯明哲、邱鎮軍、黃建賓、林倩綺、萬美玲、廖先翔、馬文君、徐巧芯、林沛祥、葉元之、呂玉玲、林思銘、王鴻薇、蘇清泉、邱若華等藍委。

    對此網友也紛紛砲轟「這不就是不見血的洗人口嗎？」、「藍白選民可以好好看清楚藍白在幹嘛嗎」、「現在是知道罷免潮免不了所以直接開幹了嗎？」、「他們的提案哪有為了全體國民，他們的提案都只是為了特定群體」，有網友還嗆「高度懷疑那簽名名單都有中國身份證？」、「罷免國民黨」、「一群賣國賊！」

    政治工作者周軒分享，表示多名國民黨立委昨又讓「中配拿台灣身分證6年改4年」重出江湖，預計下週將列案、付委。（圖擷自臉書）

    政治工作者周軒分享，表示多名國民黨立委昨又讓「中配拿台灣身分證6年改4年」重出江湖，預計下週將列案、付委。（圖擷自臉書）

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