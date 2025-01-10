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    北市總預算小刪3.27億過關 歲出2021.18億創新高

    台北市政府今年度總預算過關，市長蔣萬安到議會致意。（記者何玉華攝）

    台北市政府今年度總預算過關，市長蔣萬安到議會致意。（記者何玉華攝）

    2025/01/10 22:05

    〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市政府今年度總預算經市議會今（10日）一整天馬拉松式協商後，被刪減的北捷成立遊憩公司、雙城論壇、第二預備金等經費無共識，大會表決在國民黨甲級動員的人數優勢下，全數通過恢復，歲出原列2024.45億元，刪減3.27億元，審議結果為2021.18億元，創歷年最高。

    台北市政府主計處表示，今年度總預算歲入原列2044.12億元，審計結果增加600萬元，主要是財政局汽車燃料使用費依交通部核定函增列；歲出刪減3.27億元，主要是勞動局將再研議職能發展學院，自刪改建工程費2.22億元，以及資訊局總計0.71億元。歲入歲出相抵賸餘23億元，扣除債務還本92.42億元，尚須融資調度69.42億元，全數以移用前年度賸餘彌平。

    之前有爭議被刪減的台北捷運公司跟財政局共同投資成立遊憩事業子公司、雙城論壇、第二預備金，以及停管基金等爭議預算，大會表決共52名議員出席投票，在泛藍過半的人數優勢下都順利恢復；工務委員會要求撤銷京華城違法容積的決議，也修正為由市府研議撤銷。

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