復康聯盟黨涉收中資搞破壞 司法院：各法院均設國安專業法庭或專股

司法院說，國家安全法第19條前年12月施行後，已要求各地院、高等法院及高分院應成立國安專業法庭或專股審理國安法案件，各法院已落實施行。

2025/01/10 22:45

〔記者楊國文／台北報導〕復康聯盟黨涉收中國資金在台發展組織，內政部將向憲法法庭聲請解散，陸委會認為法院應設置國安軍事專業法庭審理國安法案件。司法院今天指出，國家安全法第19條前年12月施行後，已要求各地院、高等法院及高分院應成立國安專業法庭或專股審理國安法案件，各法院已落實施行。

陸委會副主委梁文傑昨天說，過往常會聽到國安案件被輕判案例，可能原因在於法官過於「膠柱鼓瑟」（比喻做事拘泥），希望法院把國安案件當作特殊案件處理，例如成立國安法庭。

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司法院指出，國家安全法第19條規定於2023年12月1日施行後，司法院同年月20日即發布修正「各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法」，明定「國安軍事專業案件」涵括違反國家安全法在內的案件類型，各地院、高等法院及其高分院應成立專業法庭或專股辦理，各法院已落實施行。

司法院說，國安法於2019年7月3日修正前、後法定刑度輕重有別，修正後刑度始大幅提高，以社會 普遍關注的「為大陸地區發展組織罪」為例，修正前的法定刑為5年以下徒刑或拘役，修正後，提高為7 年以上徒刑。近期社會關注的國安法案件，多數均屬舊法時期個案，司法院所屬法官辦理相關案件，都是在法定刑度範圍內裁判，無輕縱情事。

司法院指出，為精進國安案件審判量刑妥適，司法院2021年間即召開諮詢會議，邀集院、檢及相 關機關、團體共同討論，研議完成「焦點團體建議法院辦理國家安全犯罪態樣量刑審酌時允宜注意事項」，提供法官審酌刑度之參考。

此外，法官學院也自2020年起陸續舉辦「國家安全研習會」、案例研析座談會，邀集審、檢、國安偵查機關、學者共同研討，並商請國安機關協助安排專業課程，包括前往國家安全局及軍事情報 局或海巡署實地教學，以進一步精進法官辦理國家安 全法案件的專業性。

司法院強調，已多面向採取措施，提升法官審理國家安全法相關案件專業職能，回應社會對於量刑妥適性的期待，提供良善的司法給付。＃

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