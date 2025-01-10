民眾黨民調被抓包總和超過100 粉專「聲量看政治」：佩服、佩服

民眾黨公布「認為檢方起訴柯文哲貪污等罪的證據充分嗎？」的民調結果。（圖擷取自 臉書）

2025/01/10 15:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌日前召開「司法公平嗎，民意大公開」記者會，公布民眾對司法信任度的民調結果，聲稱有高達66.4%受訪者認為社會重大矚目案件應公開直播法庭審理過程，不過民眾黨團公布的圖表卻被民進黨新北市議員林秉宥抓包，各選項比例加起來居然是110.3%，遠超過100%；粉專「聲量看政治」也PO出先前TVBS做盧秀燕民調的結果，「TVBS跟民眾黨的民調百分比總數都可以突破100%，佩服、佩服。」

民眾黨團日前公布一份柯文哲案的民調結果，民調顯示，認為檢察官起訴程序有符合公平公正原則的有35.1％、不符合的有35.2％；認為檢方調查柯案有遵守「偵查不公開」原則的有29.6％、認為沒有的有42.8%；針對檢方起訴柯文哲證據是否充分，有31.2%認為充分，41.5%認為不充分；另，有高達66.4%受訪者認為，社會重大矚目案件應公開直播法庭審理過程。

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新北市議員林秉宥發現在「認為檢方起訴柯文哲貪污等罪的證據充分嗎？」這一題的圖表中，非常充分有14.7%、還算充分16.5%、不太充分22.5%、非常不充分19.0%、沒看過報導10.0%、不知道及拒答27.6%，6個選項相加竟然是110.3%，超過了100%。林秉宥直言為什麼他不太想討論柯文哲案，因為只要靠近這一群草，100就會變成110.3。

粉專「聲量看政治」也分享林秉宥的貼文，並PO出一張先前《TVBS民調中心》針對台中市長盧秀燕做的民調結果，題目是「如果盧秀燕競選2008年的總統大選，請問台中市民會不會支持他？」調查結果顯示52%支持、26%不支持，23%沒意見。

粉專PO文指出，「盧秀燕應該是很有自信，認為自己不會成為侯友宜2.0的樣子？那我們就來看看，跨出大甲溪後的盧媽，會不會重蹈覆轍。還有，T台，貴台民調部門做這麼久了，居然總%是101%？」、「TVBS跟民眾黨的民調百分比總數都可以突破100%，佩服、佩服。」

民眾黨代理主席黃國昌（左4）和黨籍立委昨日在司法院召開記者會，邀請公民和司法院代理院長謝銘洋參加1月11日司法節當天舉行的「111釘孤枝」活動。（資料照）

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