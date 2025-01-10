小草提議色誘八炯讓流量砍半 本尊辣嗆反擊

台中地區小草群組的對話截圖在網路上流傳。該群組成員提議以「找個美女色誘八炯，讓他當劈腿男，他的流量就會砍半」的方式對付八炯，此提議一出即引發網友熱議。（圖擷取自「攝徒日記Fun TV」YouTube）

2025/01/10 14:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「八炯」近日與YouTuber「閩南狼PYC」合作製作《中國統戰紀錄片》，因影片內容涉及立法委員陳玉珍持有中華人民共和國身分證及中國對台統戰手法內幕，在網路上引發熱烈討論；近來小草群組對八炯提出的「美人計」應對策略，更將這場風波推向另一高峰。

八炯在Threads上公布一則來自台中地區1/11釘孤枝小草群組的對話截圖。該群組成員提議以「找個美女色誘八炯，讓他當劈腿男，他的流量就會砍半」，下面有人接力回應，「八炯與閩南狼是不是要出櫃啦」。

請繼續往下閱讀...

這起事件在網路上引發熱烈討論，多數網友對小草群組的計畫表示不以為然。有網友諷刺說，如果八炯真的出軌，而對象還是閩南狼，反而會讓流量大增。也有不少人批評這個計畫過於荒謬，並質疑提出這種想法的人的思考邏輯。

對此，八炯在社群平台Threads上公開回應，直接嘲諷該群組「先幫自己找女朋友比較實在吧！」；針對群組中暗示他可能與閩南狼PYC出櫃的說法，八炯特別標記陳柏源並發文質疑「為什麼有你的鍋？」

八炯在社群平台Threads上公開回應，直接嘲諷該群組「先幫自己找女朋友比較實在吧！」。（圖擷取自八炯 Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法