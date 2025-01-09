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    首頁　>　政治

    統促黨違憲解散案尚未提出聲請 劉世芳：卡在立法院

    內政部長劉世芳今（9日）受訪坦言，很多事卡在立法院，首先要確認憲法法庭能否開會，無法確定何時能聲請統促黨違憲解散。（記者李文馨攝）

    內政部長劉世芳今（9日）受訪坦言，很多事卡在立法院，首先要確認憲法法庭能否開會，無法確定何時能聲請統促黨違憲解散。（記者李文馨攝）

    2025/01/09 19:40

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部2日召開政黨審議會，決議將向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，因憲法訴訟法覆議中，內政部尚未提出聲請。部長劉世芳今（9日）受訪坦言，很多事卡在立法院，首先要確認憲法法庭能否開會，因此無法確定何時才能提出聲請；民政司長鄭英弘則指出，統促黨是有備案的政黨，目前仍可運作。

    立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決，至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議，立院2度協商朝野無法達成共識，提送院會依議事規定處理，而在藍營強勢主導下，明天院會恐上演表決戰。

    針對統促黨解散案時程，劉世芳表示，要先確認憲法法庭是否可以開會，行政機關不會把案子丟過去就放在那邊，希望憲法法庭可以按照過去接受人民陳情，或釋疑憲法盡快啟動，一旦可以開會後，內政部會馬上送案。

    媒體詢問，目前統促黨是否仍處於可以運作的狀態？民政司長鄭英弘說，在憲法法庭裁定解散之前，他們都是有備案的政黨，依照政黨法的權益及相關規定仍然可以活動；劉世芳補充，「很多事情卡在立法院」，沒辦法現在確定何時送過去。

    此外，復康聯盟黨主席屈宏義及幹部被查獲長期收受中國金援，發展組織充當中共內應，吸收多名有軍職背景人員，秘密組織狙擊隊，並勘查軍事據點及美國在台協會等圖資，將其列為攻擊目標，更密謀引10萬解放軍入台，內政部已表態將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

    劉世芳表示，由於屈宏義及該黨許多人目前都在收押禁見當中，內政部不會在這段期間發函處理政黨解散，「不過惡行重大是確定」，相關卷證資料都有，內政部會依程序處理，待可以代表復康聯盟黨的重要人員到政黨審議委員會陳述。她補充，政黨審議委員會是一個任務編組的委員會，可以隨時召開，並按照法定時程辦理，不會今天說、明天做。

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