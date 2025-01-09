國民黨拒移交3173筆省部檔案 提告結果曝

國民黨拒移交3173筆省部檔案，提起行政訴訟；北高行審結，今將其中2千多筆移轉國有的原處分撤銷，其餘檔案因屬政治檔案均須移轉國有。（促轉會提供）

2025/01/09 19:38

〔記者溫于德／台北報導〕促轉會（3年前解散）審定國民黨所有3173筆「台灣省黨部」檔案均為政治檔案，要求限期移轉至國家發展委員會檔案管理局；國民黨不服，決定提告。台北高等行政法院認檔案中的「題名」或「案名」提及「二二八事件」、「二二八事變」、「敵偽資產」、「敵偽產業」、「敵偽財產」，均與「二二八事件」、「動員戡亂體制、戒嚴體制」相關，屬政治檔案，應收歸國有；其餘2千多筆因無法實質認定為政治檔案，故將其移轉國有的原處分撤銷。

7年前促轉會知悉國民檔與政治大學簽署「社團法人中國國民黨黨史資料委託管理合作協議書」，委託政大管理黨史資料；促轉會決定透過原處分函請國民黨、政大移交保管檔案為「台灣省黨部」的文件，共3177筆；後經重新審定，更正為3173筆。國民黨不服，提起行政訴訟。

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北高行說明，原處分已載明審定政治檔案是依據促轉條例的規定，也詳細交代如何取得省黨部檔案數位化影像、目錄電子檔，又如何清查出這些檔案，以及認定政治檔案的理由與過程，並引用相關學者的見解。

且這些原件是最真實的史料，從紙張質料、筆跡、書寫方式等內容，均可以直接反映當時情形，或是可以鑑定真實性等；況國民黨就是促轉條例所適用的對象之一，將原件移由檔案局持有，並以行政中立方式開放運用，較能達成促轉條例、政治檔案條例的立法目的。

北高行認為，依政大製作、提供目錄之「題名」或「案名」，只要提及「二二八事件」、「二二八事變」、「敵偽資產」、「敵偽產業」、「敵偽財產」等，均與「二二八事件」、「動員戡亂體制、戒嚴體制」相關，故屬促轉條例規定的政治檔案，應移轉至檔案局。

至於其他2千多筆檔案，因作成時間橫跨逾40多年，且省黨部黨內事務繁多，黨務種類不一而足，無法僅依政大提供系爭檔案目錄之「題名」、「案名」，判斷為政治檔案，況這些檔案詳細內容或因手寫、書寫方式，或因紙張質料、筆跡，不甚清晰，因此無法實質認定為政治檔案，北高行故將其移轉國有的原處分撤銷。全案可上訴。

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