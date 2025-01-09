詹江村被調查局約談後狂列中國10缺失 網譏：「村長」急了

詹江村遭約談後，發文狂提中國的10大壞處。（圖／擷取自詹江村臉書）

2025/01/09 19:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員詹江村日前開直播自爆，自己持有「中國身分證」，雖然有澄清所提的「中國」是「中華民國」，但也引起了熱議。詹江村今（9）日前往調查局說明，事後他更列出多項在中國生活的壞處，就讓網友認為「村長急了」。

詹江村3日開直播自爆，「我當然有中國身分證啊」，雖然後來有稱自己說的「中國」是「中華民國」，但還是引起了熱議。除此之外，詹江村4日更前往中國並高喊，已經辦了廈門銀行的帳戶。種種看似踩紅線的行為，都讓詹江村踢到了鐵板，且在今日被約談前往調查局說明，自己所引發的「中國身分證」事件。

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稍早，詹江村於臉書粉專上分享，自己在中國的所見所聞，更列出了「10點缺失」。首先是「猛按喇叭」，詹江村提到，中國人在路上會猛按喇叭、試圖超車，讓行人提心吊膽。也表示一定看得到「路上吐痰」和「打噴涕不掩嘴巴」，且不分年紀大小都是這樣。

詹江村也說到「百貨公司垃圾桶尿尿」、「用塑膠袋保麗龍當火苗」、「飛機上面講電話」、「闖紅燈」、「愛洗腦台灣人聊敏感議題」、「賣場人潮沒有過去的多」等，自己親眼所見的行為，但最讓詹江村受不了的還是「大庭廣眾室內抽菸」。

詹江村看似「急了」的文章，也讓不少人留言提到「講一些抖音上沒有的」、「投你票的選民，現在肯定後悔」、「沒有照片沒有真相」、「（留言）都是一堆垃圾假帳號」等意見。

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