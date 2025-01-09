中國掛牌貨輪切斷海纜非個案 國安人士：北歐國家懷疑與中國有關

疑似造成中華電信海底電纜受損的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/09 20:03

〔記者陳昀／台北報導〕台灣海底電纜3日疑遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。國安人士示警，這並非單一事件，已引起北歐國家高度關注，並懷疑與中國相關，我國政府將可從3大方向防禦，今年「全社會防衛韌性委員會」將進行首次「2025城鎮韌性演習」，強化關鍵基礎設施會是未來重要驗證主軸。

現代軍事行動高度依賴安全穩定的通訊系統，海底電纜也成為潛在攻擊目標。不只台灣首當其衝，類似事件也普遍在國際社會發生。2023年10月芬蘭和愛沙尼亞之間2條數據電纜損壞，主要嫌疑船隻Newnew Polar Bear在中國註冊、懸掛香港國旗；2024年11月，波羅的海兩條關鍵通信電纜遭破壞，分別連接德國與芬蘭、瑞典與立陶宛，主要嫌疑船隻則是中國貨船「伊鵬3號」；2024年12月，從芬蘭輸送電力至愛沙尼亞的海底電纜「Estlink 2」與電網遭破壞，一艘中國商船也遭到質疑。

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國安人士指出，類似事件頻繁發生，且類似船隻活動軌跡相當不尋常，已引起北歐和波羅的海國家的高度關注，並懷疑與中國相關，2023年芬蘭政府判定意外並直接放行、但隔年再度發生時則立刻扣船調查，顯示北歐國家對可能蓄意為之的行為已無法再容忍；台灣這次遭破壞的電纜，是主要連接台灣與美國西岸的海底網絡電纜，由多國電信業者共同擁有，無論是面臨相同狀況的其他國家，或此次台灣周邊的國際海纜遭破壞，都說明這已非單一國家的議題。

這位人士認為，此事可從三大方向防禦，首要之務應是強化國際合作、建立國際通報機制，不僅止於貨運或海巡體系，而是提升到國安層次、與民主陣營國家共同協力應處，第二，國際協力建立懲罰機制，讓破壞海纜安全的船隻付出相應代價，而非換個船名繼續橫行，透過共同制裁來達到足夠的嚇阻力；第三，思考如何強化海底電纜韌性並巡檢，防堵類似事件再發生。

該人士提及，總統府「全社會防衛韌性委員會」12月進行首次府內桌上推演，曾就「海底電纜遭破壞」演練並提出應處，今年第3次全社會防衛韌性委員會也將進行首次「2025城鎮韌性演習」，後續在全社會與國際韌性上，如何更大程度強化並保護關鍵基礎設施和海纜安全，也是今年很重要驗證主軸。

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