詹江村自爆有中國身分證還嗆聲 劉世芳：台灣人不可能接受反制洗腦

內政部長劉世芳（右）說，移民署依公務職權訪談，盼桃園市議員詹江村按照台灣民主法治基礎來接受訪談，不要再放話或提供假訊息，「台灣人民也不可能接受反制洗腦」。（記者李文馨攝）

2025/01/09 20:03

〔記者李文馨／台北報導〕反共網紅「八炯」揭露有部分台灣人赴中國申辦中國身分證，桃園市議員詹江村自爆持有中國身分證，內政部發函要求他說明，詹江村拒絕還回聲「你們來逮捕我，或者註銷我的中華民國國籍吧」。對此，內政部長劉世芳今天（9日）說，移民署依公務職權訪談，盼詹江村按照台灣民主法治基礎來接受訪談，不要再放話或提供假訊息，「台灣人民也不可能接受反制洗腦」。

詹江村7日公開移民署的公文說，他的影片說得很清楚，他並沒有改口，影片說他有中國身分證，接著說他的中國是中華民國，中華人民共和國是偽政府，「我認知的中國就是中華民國，你們認知的台灣就是中華民國，只是認知不同，如果需要被法律約束，請明定修法吧，我不會去說明，你們來逮捕我，或者註銷我的中華民國國籍吧！」

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劉世芳說，內政部要求詹江村17日前說明，他屆時是否在台灣他們不清楚。詹江村是民意代表，台灣是保障言論自由的國家，而移民署官員依據公務所賦予的職權訪談，希望他按照台灣民主法治訪談，不要在網路或在外面用嗆聲的方式，甚至提供假訊息，否則會觸犯使公務人員登載不實罪。

劉世芳說，大家應該支持移民署依法行政，因為他們是在保障中華民國國民的最大利益，詹江村是受到桃園市民支持的議員，他應該了解台灣的民主法治基礎，目前為止，內政部所做的行政處理，都按照現有法律，包含憲法、兩岸人民關係條例、國籍法、戶籍法等，都沒有任何改變。

劉世芳強調，不希望詹江村接受訪談過程中，會拉幫結派或用網路上這種方式繼續洗腦台灣人民，「台灣人民不可能接受這種反制洗腦動作。」移民署長鐘景琨也說，移民署依法律調查，這無涉逮捕的問題，當事人自己要說明有無中國身分證，只要能說明清楚，就會依據事證處理。

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