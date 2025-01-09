拒說明是否持中國身分證 詹江村：若要撤銷議員資格我也無奈

內政部移民署發函要求說明是否持有中國身分證，桃園市議員詹江村發文公開拒絕。（資料照）

2025/01/09 19:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村日前自爆持有「中國身分證」，內政部移民署近日發函要求說明，昨天詹江村發文公開拒絕。內政部長劉世芳今（9日）表示，移民署官員都是依公務職權去了解相關情事，希望詹議員不要在網路上放話或提供假訊息；詹江村則回應，重申自己在直播過程中已經講得很清楚，如果要因為自己的認知遭撤銷議員資格，那他也是無奈。

詹江村本月3日開直播大剌剌自爆「我當然有中國身分證啊，只是國安局、選委會就放任我啊，也不取消我民意代表的身分」，而後又稱自己說的「中國」是「中華民國」，引發外界討論。內政部移民署7日發公文要求詹江村說明是否具有「中國身分證」以釐清身分疑慮，但詹江村昨天PO文斷然拒絕。

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詹江村稱，移民署看到的資訊都是媒體斷章取義，他說的「中國」是「中華民國」，「蔡英文說不需要為自己的認知道歉，我認知的中國就是中華民國，你們認知的台灣就是中華民國，只是認知不同，如果需要被法律約束，請明定修法吧！我不會去說明，你們來逮捕我，或者註銷我的中華民國國籍吧！」

劉世芳今天表示，已要求詹江村議員1月17日出面陳述，移民署官員是依據公務職權來了解相關情事，她支持移民署依法行政，議員是民意代表，希望詹江村遵照台灣民主法治基礎，不要在網路上放話或是提供假訊息，會觸犯使公務人員登載不實之罪。

劉世芳也強調，內政部是收到檢舉才會開始查，只要檢舉案件不是情緒性的謾罵、有拿出具體實證，最後約談就是由移民署來處理。移民署長鐘景琨則補充說明，移民署若知道台灣人民在大陸地區設籍，或是領用大陸護照的情形，他們會通知當事人說明，若查證屬實，他們會通報當事人戶籍所在地的戶政事務所，廢止當事人在台戶籍。

對此，詹江村傍晚在臉書發文回應劉世芳，「部長對我的指控深感遺憾，我知道妳有看我的臉書。1月4日出國前，因為台胞證過期，我才委由泰順旅行社，在台灣重新申請台胞證。部長雖然酬庸職也該知道，擁有中華人民共和國身分證，是沒辦法申請台胞證，這2個證件相互悖斥妳不知道嗎？」

「部長妳說不希望我拉幫結派共同在網路上洗腦台灣人民，妳說台灣人民不可能接受反智的洗腦動作，部長啊！妳放心，這是我一個人的武林，我沒有拉誰聲援我！我會自己一個人，面對妳們的政治追殺。」

詹江村重申，「我的直播說得很清楚，媒體刻意剪輯片段播報。直播過程我清楚明白說，我有中國身分證，我的中國是中華民國，中華人民共和國是偽政府，我的中國身分證是中華民國身分證，不是中華人民共和國身分證，請不要扣我帽子。若因此要註銷我的戶籍，我無法抵抗，議員任期剩不到2年，如果因為認知而被撤銷資格，我也無奈。」

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