台人遭查領有中國身分證 劉世芳：目前調查中少於10人

針對調查局函文內政部一事指有部分國人領有「中國居民身分證」或「居民戶口簿」，內政部長劉世芳今表示，調查局確實用密件送來，移民署正在調查當中，會按照調查程序處理，由移民署發通知，請對方說明相關資訊是否正確。（記者李文馨攝）

2025/01/09 18:33

〔記者李文馨／台北報導〕網紅八炯的中國統戰紀錄片，揭露中共以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中國居民身分證」，經調查局調查，確有部分國人領有「中國居民身分證」或「居民戶口簿」。對此，內政部長劉世芳今（9日）表示，目前正在查證當中的少於10人，依規會要求當事人在10日內說明，查明屬實即廢止戶籍。

針對調查局函文內政部一事，劉世芳今表示，調查局確實用密件送來，移民署正在調查當中，會按照調查程序處理，由移民署發通知，請對方說明相關資訊是否正確，並按照「戶籍法」、「國籍法」規定辦理。她說，依規會要求他們在10天內說明，若查明屬實，會廢止當事人戶籍，相關權利會消失，但是義務還是在，「目前正在查證當中的少於10人」。

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移民署長鐘景琨補充，移民署若知道台灣人民在大陸地區設籍，或是領用大陸護照的情形，他們會通知當事人說明，若查證屬實，他們會通報當事人戶籍所在地的戶政事務所，廢止當事人在台戶籍。

媒體追問，由於相關資料掌握在中國民政局手上，內政部如何進行查核？鐘景琨說，移民署收到部分案件的中國身分證的截圖，這些訪談當事人說明；劉世芳補充，若當事人說謊，將違反「公務員登載不實罪」，當事人將接受台灣的法律制裁。

劉世芳表示，只要檢舉案件不是情緒性的謾罵、有拿出具體實證，移民署就會詢問，「從網紅發出來之後到現在時間也不長，一直重複檢舉同一個人的狀況也很多，這對移民署來說只能算一案」。劉說，調查局檢舉的名單也會附上證件號碼、卡號、人名等，就會從戶籍所在地或入出國管理規則處理。

媒體詢問，我國有5名里長因具中國國籍，內政部近日去函要求地方公所應依「國籍法」、「戶籍法」規定辦理，目前進度為何？

至於5里長事件？劉世芳表示，民政司已去文給鄉公所、區公所，部分公所回函詢問戶籍法及國籍法如何規範，內政部也有再次說明，若當事人未放棄中國國籍，希望他們按照權責依法解職，並提到這些公所都集中在北台灣；民政司司長鄭英弘補充，其中4位已經就職滿1年，剩下1位為補選，尚未滿一年，由鄉鎮區公所完成認定後，應該立即處理。

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