為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台人遭查領有中國身分證 劉世芳：目前調查中少於10人

    針對調查局函文內政部一事指有部分國人領有「中國居民身分證」或「居民戶口簿」，內政部長劉世芳今表示，調查局確實用密件送來，移民署正在調查當中，會按照調查程序處理，由移民署發通知，請對方說明相關資訊是否正確。（記者李文馨攝）

    針對調查局函文內政部一事指有部分國人領有「中國居民身分證」或「居民戶口簿」，內政部長劉世芳今表示，調查局確實用密件送來，移民署正在調查當中，會按照調查程序處理，由移民署發通知，請對方說明相關資訊是否正確。（記者李文馨攝）

    2025/01/09 18:33

    〔記者李文馨／台北報導〕網紅八炯的中國統戰紀錄片，揭露中共以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中國居民身分證」，經調查局調查，確有部分國人領有「中國居民身分證」或「居民戶口簿」。對此，內政部長劉世芳今（9日）表示，目前正在查證當中的少於10人，依規會要求當事人在10日內說明，查明屬實即廢止戶籍。

    針對調查局函文內政部一事，劉世芳今表示，調查局確實用密件送來，移民署正在調查當中，會按照調查程序處理，由移民署發通知，請對方說明相關資訊是否正確，並按照「戶籍法」、「國籍法」規定辦理。她說，依規會要求他們在10天內說明，若查明屬實，會廢止當事人戶籍，相關權利會消失，但是義務還是在，「目前正在查證當中的少於10人」。

    移民署長鐘景琨補充，移民署若知道台灣人民在大陸地區設籍，或是領用大陸護照的情形，他們會通知當事人說明，若查證屬實，他們會通報當事人戶籍所在地的戶政事務所，廢止當事人在台戶籍。

    媒體追問，由於相關資料掌握在中國民政局手上，內政部如何進行查核？鐘景琨說，移民署收到部分案件的中國身分證的截圖，這些訪談當事人說明；劉世芳補充，若當事人說謊，將違反「公務員登載不實罪」，當事人將接受台灣的法律制裁。

    劉世芳表示，只要檢舉案件不是情緒性的謾罵、有拿出具體實證，移民署就會詢問，「從網紅發出來之後到現在時間也不長，一直重複檢舉同一個人的狀況也很多，這對移民署來說只能算一案」。劉說，調查局檢舉的名單也會附上證件號碼、卡號、人名等，就會從戶籍所在地或入出國管理規則處理。

    媒體詢問，我國有5名里長因具中國國籍，內政部近日去函要求地方公所應依「國籍法」、「戶籍法」規定辦理，目前進度為何？

    至於5里長事件？劉世芳表示，民政司已去文給鄉公所、區公所，部分公所回函詢問戶籍法及國籍法如何規範，內政部也有再次說明，若當事人未放棄中國國籍，希望他們按照權責依法解職，並提到這些公所都集中在北台灣；民政司司長鄭英弘補充，其中4位已經就職滿1年，剩下1位為補選，尚未滿一年，由鄉鎮區公所完成認定後，應該立即處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播