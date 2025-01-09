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    王鴻薇自稱是「氣質美女」！林思銘、吳春城一聽噴笑

    王鴻薇（中）說自己是氣質美女，坐在身旁的林思銘（左）、吳春城（右）噴笑。（圖翻攝自立院IVOD）

    王鴻薇（中）說自己是氣質美女，坐在身旁的林思銘（左）、吳春城（右）噴笑。（圖翻攝自立院IVOD）

    2025/01/09 18:30

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在野藍白將《憲法訴訟法》強行三讀，行政院提出覆議，立法院今天（9日）針對憲訴法覆議案召開黨團協商。過程中，國民黨立委王鴻薇談到有關國會和諧問題時，說她覺得自己是「氣質美女」，也不想整天潑婦罵街；此話一出讓坐在旁邊的藍委林思銘、白委吳春城噴笑。

    政院針對憲訴法提出覆議，明天（10日）立院將表決，今天針對此案召開黨團協商，藍綠白陣營各自表達立場。藍營呼應總召傅崐萁的說法，稱沒有必要邀請行政院長到立院報告，卓榮泰今已召開記者會發表政院對憲訴法看法，藍營說現在迫在眉睫是的總預算案，各黨要審慎思考是不是要在覆議案花這麼多時間。

    綠營表示，目前朝野沒有共識，而且這是憲政層級的覆議案，應該讓行政院長來報告，大家質詢的過程中直球對決。白營則稱，他們認為憲訴法不是一個擴權的法案，現在的憲法法庭也沒有獲得人民信任，反倒成為政治鬥爭的舞台，行政院不該提出覆議，但既然提了，就照程序走。

    過程中，王鴻薇發言時提到朝野在國會激烈對峙的問題，「沒有人想要打架，我們又不是神經病。老實講，我都覺得我是氣質美女啊！我也不想到這邊來潑婦罵街，也不想動手。但是呢，我們要想想看誰是始作俑者，從上個會期到現在，我承認兩黨都有霸佔過主席台，但是兩黨的目的完全不一樣，不管是在委員會裡面或是在院會裡面，民進黨霸占主席台的目的都是讓會開不成，這樣是一個合理的國會嗎？」

    值得注意的是，王鴻薇說自己是「氣質美女」時，坐在其身旁的林思銘、吳春城忍不住噴笑。政治工作者周軒今下午在臉書分享王鴻薇的發言片段，網友紛紛表示「這年頭怎麼老是有人缺什麼就講自己有什麼」、「又造謠了，說自己是氣質美女，有氣質的人會罵人賤人？會動手打人？」、「自信心哪來的？」、「所以她很清楚知道自己動手了啊」、「打人的喊救人」、「這算是立委的言論免責權嗎？」

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