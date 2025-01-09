饒慶鈴訪中國見宋濤沒報備 陸委會：填報不實將做適當處理

中國大陸國台辦主任宋濤4日在北京釣魚台國賓館會見台東縣長饒慶鈴率領的代表團。（中央社）

2025/01/09 18:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨籍台東縣長饒慶鈴日前訪問中國北京，雖向陸委會申請核准，卻申報不實，隱瞞將會見中國國台辦主任宋濤。對於未來是否禁止饒慶鈴訪中？陸委會梁文傑今天說，國台辦去年12月31日就已發出採訪通知，說1月4日要會見饒慶鈴，顯然事先已經安排好，在申報時就「不能說不知道」。

饒慶鈴是今年第一位訪問中國的藍營縣市長，4日在北京釣魚台國賓館與宋濤見面。宋濤當時致詞聲稱，「兩岸同胞是一家人」，應堅持九二共識及反對台獨。

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饒慶鈴與宋濤會面時則說，「感謝大陸方面恢復、擴大台東釋迦輸入，表示在堅持九二共識、反對台獨基礎上，走交流互動之路，就能推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞」。

對於饒慶鈴申報不實一事，梁文傑說，根據兩岸人民關係條例，縣市長或簡任11職等以上的公務員進入中國都要申請，在申請表上會請他們填具參訪對象有沒有包含大陸地區縣市及以上的黨務、軍事、行政機關的首長或副首長，這是要具體填報的。

梁文傑強調，在表格上勾選的是「無」，就表示沒有，如果勾選「無」，但是去了有，就表示當初填報是「不實在」。以本案而言，去年12月31日時，國台辦已經對媒體發出採訪通知說1月4日要會見，顯然事先就已經安排好的，所以在申報時「不能說不知道」。

梁文傑指出，就算當初填的時候說「沒有」，但還有幾天時間可以變更行程。這些都是法律相關規定，人員要去中國都應遵守的規範，主管機關將在查證完成後，做出適當處理。

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