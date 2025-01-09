中國掛牌貨輪切斷台灣海纜 陸委會：已請韓國警方協助取證

陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

2025/01/09 17:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕位於基隆港外海的國際海纜近日遭喀麥隆籍貨輪拖斷，外界質疑是「掛牌」中國船進行灰色地帶侵擾，中國國台辦反嗆是民進黨當局「反中抗中」操作。陸委會發言人梁文傑今強調，這一艘船現在開到釜山，我方已請韓國警方協助取證。

梁文傑表示，政府十分重視海底電纜被破壞的事，海巡署已經進行蒐證，函送地檢署指揮偵辦。現在因為這一艘船是開到韓國釜山，已請韓國警方協助取證，這個是屬於司法調查階段，沒有什麼「反中抗中」問題，只是我們有跡象顯示可能就是這一艘船。

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梁文傑指出，從目前海巡署所做說明及航跡研判，還沒有辦法確認真正意圖，不排除有實施灰色地帶侵擾的可能性。其實中國權宜輪在國際社會造成很多問題，去年11月波羅的海周邊國家連接北歐和中歐的海底電纜遭到破壞，瑞典、芬蘭等國都展開調查，我國在馬祖跟金門的電纜也曾多次被挖斷，政府當然審慎以對。

梁文傑說明，此事發生以後，政府相關機關已經召開很多次會議，針對類似這樣情況發生後，各部門之間協調要怎麼進行，海巡署、航港局、地檢署等等要怎麼做處理的SOP，政府這幾天已經召開很多會議。

關於台灣海底電纜所受威脅程度？梁文傑強調，一種是有意圖的，一種非故意的。譬如漁船在海底使用拖網時，可能觸及到海底電纜，就有可能造成意外。另外一種是我們最不願意看到的，就是那種有意圖性的，但目前並沒有明確證據說這件是不是有意圖，還需要調查。

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