「復康聯盟黨」密謀引10萬紅軍入台 陸委會：中共要消滅中華民國

復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部，涉長期收受中國金援發展組織，吸收軍職背景的退役軍人，計畫籌建狙擊部隊，並刺蒐國軍營區與軍事據點，遭檢方依國安法起訴。（圖取自內政部政黨資訊網）

2025/01/09 17:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部，涉長期收受中國金援發展組織，吸收軍職背景的退役軍人，計畫籌建狙擊部隊，並刺蒐國軍營區與軍事據點，密謀引10萬「紅軍」入台，遭檢方依國安法起訴。關於台灣確實有「第五縱隊」在當中共內應，陸委會發言人梁文傑今日強調，中共要消滅中華民國，從1949年至今沒有改變，反統戰、反滲透的工作，的確有其必要性。

退役軍人屈宏義涉組織親中政黨，執行所謂「滅台計畫」，蒐集美國在台協會AIT、阿里山雷達站、加祿堂海灘實彈高地、屏東恆指部、三軍聯訓基地寶利營區等政軍目標，將資訊轉交中國，並吸收軍中同袍秘組「狙擊隊」，已被檢調依國安法起訴。

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檢方查出，屈宏義自軍中退役後，長年在中國經商，2019年結識中國機構「深圳市新四軍研究會」擔任首長的張昌國等人，該研究會承諾提供資金，請屈男回台規劃和佈建台灣中高階現、退役軍士官兵發展組織，伺機刺探並蒐集台灣軍事和政治情報，做為中國武力侵台的內應，屈答應為其效力後，便頻繁與張聯繫。

回台後，屈宏義指派戴男與張昌國聯繫合作模式。戴男回報，「中央有指示，在台有內應，才能有一回」、「成立工作室，是保護身分兼協調聯絡」。屈回應，「復康整合所有退伍人員…為引導華變動作執行由紅軍佈置入台十萬人」「紅軍已早入台就位完成」等語；戴男閱後向張男報告，「把心思、經費，運用在台灣的軍方高層入手」、「少死人、少破壞，達成統一」。

對此，梁文傑表示，陸委會一直提醒國人，中共要消滅中華民國，它的既定目標從1949年至今沒有改變，文攻武嚇、統戰滲透無所不用其極。我方一再呼籲，反統戰、反滲透的工作，的確有其必要性。

梁文傑指出，從這次案件就可看出，在法律和司法上仍然有許多漏洞。面對類似國安案件，譬如大家會聽到，國安案件在法院受到輕判，有時候是因為法官可能過於關注職位。

梁文傑舉例，譬如該案提及的「深圳市新四軍研究會」，表面上是一個社會團體，做一些中共退役軍人照顧工作或黨史研究，若只看表面的話，會以為它不是中共黨政軍機關，有的法官可能認為收受該單位的金錢，提供資訊、情報，這不是為中共黨政軍從事間諜工作，過去曾經碰過很多類似案例。

梁文傑強調，大家要知道所謂情報工作、間諜工作，一定是用各種名目掩蓋自己身分，「難不成我們還要發文去中共國務院或相關機關，問他們說這個這個人到底是什麼職位，這是明顯做不到的！」

梁文傑進一步說，我方安全單位、調查局很努力追查案件，希望在法律和司法系統實務運作上應該與時俱進，然後把國安案件當作很特殊的案件處理，譬如可以成立專門的國安法庭。

關於是否會來推動國安法庭？梁文傑回應，國安法庭的設置是國安法修正之後，司法院就可以設置國安法庭，目前不清楚司法院進度，這是院與院之間的份際，陸委會這邊不會干涉。

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