林士凱布局2026 邀劉珞亦回故鄉新竹對談「立法權凌駕行政權？」

新竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱（左）邀高中同學劉珞亦（右）返鄉對談，希望激起市民對公共事務參與的熱情。（林士凱提供）

2025/01/09 18:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院藍、白兩黨強推爭議法案、柯文哲收賄案遭起訴，高虹安貪污案高院裁定停審並聲請釋憲，近期引發爭論。新竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱舉辦《立法權凌駕行政權？》講座，邀請法律白話文運動社群總監劉珞亦返鄉對談。

劉珞亦說，行政權主責預算執行，但在執行過程中，若發生不受控的情況就需被規範，讓行政權依法行政；兩權相互制衡，但兩權都具有一定民意基礎，這也是民主過程中可發揮制衡的力量。但行政和立法「權力分立、相互制衡」也必須在合理範圍，彼此不可相互剝奪，當法規與政策出現矛盾時，司法院大法官就是最後定奪的底線，但此時此刻台灣的國家憲法法庭關門，處在危急的狀態。

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對談中，有參與者提到，高虹安貪污案聲請釋憲，但憲法法庭遭癱瘓，會造成什麼結果？劉珞亦分析，法官提出釋憲的癥結在《立法院組織法第32條第一項》是否違反法律明確性？需經大法官解釋後，高案才能繼續審判，結果有可能合憲、也可能不合憲，但，助理費回捐是事實，立委和縣市議員在助理費的使用上，有什麼不一樣嗎？

林士凱也提到，一件釋憲案從受理到進入審判，若非特殊案件，排程可能需1到2年。針對高虹安貪污停審聲請釋憲一案，短期內恐難見結果。若再考量目前憲法法庭的窘境，可能對2026年的地方選舉帶來實質衝擊。

將投入新竹市北區市議員選舉的林士凱提到，從事政治工作是項使命，若有機會參選並進入體制，他會替家鄉服務、落實理想，更邀市民都來關心公共事務，參與政治。

新竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱邀高中同學劉珞亦返鄉對談，吸引許多年輕人來參與。（林士凱提供）

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