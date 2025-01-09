北市大巨蛋爭議未解連累體育局預算 議員陳宥丞籲全送政黨協商

台北市議會大會今天下午審議體育局預算。（記者蔡思培攝）

2025/01/09 16:48

〔記者蔡思培／台北報導〕台北大巨蛋啟用後已辦多場體育賽事、演唱會，卻傳出漏水、包廂爭議，且天后張惠妹演唱會歌迷嗨跳引發震動，讓周邊居民吃不消。台北市議會今天下午審議體育局預算也成焦點，民眾黨議員陳宥丞認為大巨蛋問題遲未改善，主張將體育局今年所有預算全送政黨協商。民進黨北市議員許淑華也呼籲體育局找文化局、環保局等單位合作，透過數據分析改善震動問題。

議會今天審議體育局預算，陳宥丞關心，大巨蛋營運計畫評分標準是否有新進度，他也詢問大巨蛋漏水狀況是否已經改善、VIP包廂分潤是否已經解決，未來大巨蛋辦演唱會是否可能採用實名制。

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體育局長王泓翔表示，大巨蛋營運計畫評分標準已完成，委員會也成立近期將開會，預計今年9月會有營運計畫評估，會再針對包廂與遠雄討論。他也表示，未來會將實名制納入與主辦方合作的契約當中，與文化局討論後會有相關研議與要求。

不過陳宥丞認為體育局回應不佳，跟「答錄機」講得一模一樣，大巨蛋問題仍原地踏步，他因此主張將體育局所有預算全送政黨協商。

許淑華也指，現在居民最擔心的是大巨蛋震動，甚至可能影響古蹟，過去的環境影響評估報告卻指大巨蛋1年只要監測4天就沒事，她建議環保局針對大巨蛋噪音、震動檢測再提出環境影響評估差異報告。

環保局長徐世勳坦言，大巨蛋環評是在2011年，現在處於營運後管理，確實希望對震動提出規範，但目前中央到地方都無震動規範，未來會再研究。文化局長蔡詩萍也指，原來文化局與大巨蛋有針對古蹟傾斜、地層下陷等項目長期監控，現在大巨蛋舉行演唱會，希望請遠雄於演唱會期間在幾個定點進行測試，了解對住戶、環境影響。

大巨蛋包廂、分潤爭議也引來議員質疑，民進黨北市議員陳賢蔚指，遠雄明明就擅自控留使用包廂，市府還可以與遠雄耗這麼久。許淑華也說，張惠妹演唱會5天可賺22億元，遠雄可抽成10%、約2億元，市府卻只抽到0.6%、1320萬元，是否對得起台北市民？她建議市府在取得由會技師簽證的大巨蛋營運財報後重啟分潤協商，也一併討論包廂爭議。

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