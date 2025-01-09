朝野立委無法對焦 韓國瑜：憲訴法覆議案明送院會處理

立法院長韓國瑜今日第2度召集朝野黨團協商「憲法訴訟法覆議案」處理期程，由於朝野立委無法對焦，最終韓國瑜裁示憲訴法覆議案送院會處理。（記者王藝菘攝）

2025/01/09 16:41

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今（9）日第2度召集朝野黨團協商「憲法訴訟法覆議案」處理期程。民進黨團主張必須邀請行政院長卓榮泰來報告，這是其憲法權利和責任；國民黨團則認為依「立法院職權行使法」不用，明天院會就可處理，以免拖延後續中央政府總預算審理時間。最終韓國瑜裁示，經2度協商朝野無法達成共識，提送院會依議事規定處理，而在藍營強勢主導下，明天院會恐上演表決戰。

立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決，至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜在6日第1次召集朝野黨團協商憲訴法覆議案，朝野無法達成共識。今第2度協商。

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今協商時，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團排覆議案明天就要表決，但法定程序最後一天是16日，「不可能違憲到最後不處理，我們不可能幹這種事，一定會如期，不會讓民進黨永遠被攻擊。」

他也強調，有幾件事必須要談，包括：立院何時要休會，考量到總統指派韓國瑜前往美國，那一定要16日結束，若副院長江啟臣留下，那到21日也行。另，總預算、前瞻特別預算、台電追加預算要不要處理？選罷法「罷免票數加一」修法要不要處理？大家好好協商討論，簽名絕對算數，就算他口頭講的也算數。

「程序正義一定要遵守。」國民黨團書記長林思銘指出，我們認為不用邀請行政院長來立院報告，這是依立職法第33條規定，今天卓院長也開記者會清楚表達對於覆議案的看法。總預算審查迫在眉睫，再拖就審不完了。

民眾黨團幹事長吳春城說，我們都很用心研究憲訴法，在比較各國憲法後，認為現在這個版本符合國際，花很多心思還開研討會，這不是擴權法案，現在憲法法庭真的是沒有獲得人民信任，成為政治鬥爭舞台，的確要檢討。民眾黨認為行政院不該提覆議，既然提出，就照立院議事規則處理。

對於藍營質疑行政院越俎代庖，不應代表司法院。民進黨團幹事長吳思瑤強調，憲訴法影響的是所有國人憲法救濟權利，也當然影響國家最高行政機關的權益，所以行政院也是利害關係人，必須為人民尋求救濟手段。行政院提覆議，卓院長願意負責到立院詢答，若不討論就表決，將顛覆覆議案重新審視的憲政原理。

最終，柯建銘提及，他曾和國民黨團總召傅崐萁說，16日休會也可以，包括選罷法「罷免票加一」要表決，覆議案表決14日也可以，但他只有要求一點，就是潛艦預算一定要過，「若國民黨把潛艦弄不見，民意反彈會有多大。」但藍白並未回應柯所提訴求。

歷經約2小時協商，朝野立委仍舊無法聚焦，最終韓國瑜裁示，朝野無法達成共識，提送院會依議事規定處理。而在國民黨團強勢主導下，明天院會恐針對憲訴法覆議案上演表決戰。不過，吳思瑤於會後受訪表示，民進黨團希望明天詢答、下週二（14日）表決，盼明天院會前還能溝通討論。

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