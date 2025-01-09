南投草屯鎮長補選文宣掀波！簡賜勝質問蔡銘軒 被批「沒風度」

南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝遭民進黨文宣質疑，被批評沒風度，簡回說，只是呼籲對手不要抹黑，卻被影射恐嚇，對他相當不公平。（記者劉濱銓攝）

2025/01/09 16:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮長補選文宣掀波！民進黨近期發送競選文宣，內容指出國民黨簡賜勝拿著綠營文宣向蔡銘軒質問，疑似不滿自己政見、財產遭放大檢視；民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴今表示，簡的行為似乎就是自身事務不容他人質疑，非常沒風度，若當選要如何管理鎮務？如何接受鎮民監督？

陳玉鈴說，簡賜勝對身為南投縣議員的利益迴避問題避重就輕，甚至看到質疑的內容就大發雷霆，上回民進黨質疑其財產來源不明，簡也是含糊帶過，對於外界疑問不理不睬，如此傲慢的候選人，選民應睜大眼檢視，看看是否適任草屯鎮長。

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簡賜勝回應，補選之初就希望大家正面選舉，並澄清綠營文宣，他說，並未向對手興師問罪，只是拿文宣跟蔡說希望不要抹黑，簡單的對話卻被拿來影射是「恐嚇」，簡強調，乾淨選舉最重要，他平時待人和氣，不會恐嚇別人，呼籲對手不要用1張照片就造謠，如此不實言論對他不公平，應還他清白。

蔡銘軒則說，文宣上的照片，是日前在一場公開活動上，簡賜勝拿著文宣來問他，他回說自補選開始，就一直提倡4大福利政見，但簡卻一直批評他會虧空鎮庫，他希望大家能夠平和選舉，若簡遭受相關質疑，應自己對外說清楚，而不是罵他的政見、指責虧空財政，希望選舉維持風度，進行君子之爭。

南投草屯鎮長補選文宣掀波，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴（圖）質疑國民黨簡賜勝，對於自身事務不容他人質疑，反而質問對手民進黨蔡銘軒，認為相當沒風度。（記者劉濱銓攝）

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