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    精進數位職能 初任公務員AI課程大幅增到18小時

    為協助公務員迎向AI浪潮不掉隊，考試院長周弘憲說，保訓會應持續精進公務人員AI培訓內涵。 （保訓會提供）

    為協助公務員迎向AI浪潮不掉隊，考試院長周弘憲說，保訓會應持續精進公務人員AI培訓內涵。 （保訓會提供）

    2025/01/09 16:38

    〔記者林曉雲／台北報導〕助公務員迎向數位挑戰，保訓會今（9）日在考試院院會報告，去年10月開辦的高普考錄取人員基礎訓練，除了原「智慧政府與數位服務」及「資訊安全」等課程，再增加「人工智慧實作」及「人工智慧發展與應用」等課程，AI相關課程時數由8小時大幅增到18小時，強調實作運用。考試院長周弘憲說，展望未來，保訓會應持續精進公務人員AI培訓內涵，提高公務人員對人工智慧的認知，實際運用於公務，提升行政效能。

    保訓會專題報告「公務人員人工智慧（AI）素養培訓之研究」，保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓說，為使參加法定訓練之各層級公務人員均能具備與其職務、層級相當的人工智慧素養，以連結國際發展趨勢及落實當前國家重要政策，保訓會去年委託學術團隊，深入研究公務人員所需的AI素養，並有系統地導入公務人員法定訓練。

    保訓會說明，研究團隊以「我國公務人員數位治理核心職能」為基礎，參考美國、英國與新加坡的成功經驗，及我國公部門及產業界AI素養培訓現況，透過專家訪談及對公務人員問卷調查對AI的態度、使用行為與訓練需求，提出「AI基礎原理與相關風險治理議題」、「AI工具操作」、「AI技術模型」、「AI應用案例與場景演練」及「政府與產業AI案例與發展趨勢」等5項公務人員所需AI素養，納入公務人員數位治理職能架構，且據以發展出法定訓練各層級公務人員所需課程內涵，去年10月高普考錄取人員基礎訓練，即已參採研究成果與建議，以「層級性」、「實用性」及「銜接性」為核心設計理念。

    保訓會也說，AI實作課程以初任公務員常遇到的公務情境，例如製作會議紀錄等，協助瞭解生成式AI原理原則與運用風險，藉由親自操作ChatGPT的體驗及反思交流討論，提升與AI協作的能力，進而思考於工作上應用，未來保訓會與文官學院也將透過高普考的實際運作經驗，參採受訓人員及講座的意見回饋，滾動修正AI實作課程設計及教學方法，逐步推展到各項法定訓練。

    保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓說，學術團隊提出公務人員需要的5項AI素養，保訓會據以發展AI課程內涵。（保訓會提供）

    保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓說，學術團隊提出公務人員需要的5項AI素養，保訓會據以發展AI課程內涵。（保訓會提供）

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