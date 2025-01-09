陸委會證實將與中國涉台學者會面 梁文傑：做適當安排

陸委會發言人梁文傑今日證實，陸委會會與中國涉台學者嚴安林、盛九元會面。 （記者陳鈺馥攝）

2025/01/09 16:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕上海兩名重要涉台學者嚴安林、盛九元近日低調訪台，已與國策研究院、亞太和平研究基金會進行交流，外界關注兩岸進行「二軌對話」，傳陸委會希望私下會面。陸委會發言人梁文傑今日證實，陸委會會與兩位中國學者會面，做適當安排進行互動。

據了解，上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林、上海交通大學台灣研究中心主任盛九元，兩人來台進行數日的學術訪問，此為疫情之後，首度有中國涉台學者來台與綠營背景的智庫交流。

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本月6日，訪團先到國策院舉行座談，參會者包括國策院副院長郭育仁、執行長王宏仁，及淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中研院歐美所研究員林正義、警察大學公共安全學系副教授游智偉；當天晚上也與國安局外圍智庫「亞太和平研究基金會」餐敘，席間有該會執行長董立文、首席顧問趙春山等人。

嚴安林去年曾於香港《中評月刊》發表名為「賴清德執政或讓兩岸關係進入高危階段及化解之策」論文，分析賴上台後，兩岸關係未來可能進入「高風險期」，建議中方開展與民進黨人士接觸與溝通工作，以應對賴上台後，為兩岸關係帶來的可能風險與挑戰。

對此，梁文傑表示，所有中國人士來台，陸委會都有掌握。兩位學者確實有來台灣，兩岸智庫之間的交流，有助於促進雙方相互理解，我方是樂見的。

梁文傑指出，關於陸委會與兩位學者會面一事，將做適當安排，會跟學者進行互動。至於要談論內容就不便透露，大家也了解兩岸之間有一些具體存在的問題。

對於中國學者來台專業交流情形？梁文傑說明，在疫情之後，對岸學術界來了非常多人，光2024年就有300多名中國校長或副校長層級的人來台，來台灣交換的中國研修生也超過2千人，實際上滿頻繁的。

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