史上新高！ 衛福部拍板健保總額預算9286億元、年增5.5％

衛生福利部今（9日）公布2015年全民健康保險總額預算，最終核定9286.248億元，成長率為5.5%。 （衛福部提供）

2025/01/09 16:13

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年健保總額創新高！衛生福利部今（9日）公布2025年全民健康保險總額預算，經評估醫界、付費者兩方案及整體政策考量，衛福部長邱泰源最終核定9286.248億元，成長率為5.5%，較去年的8802.17億元，增加484.078億元，是歷年成長金額最高的一年。

在先前的總額協商中，針對牙醫、中醫及門診透析的預算，醫界與付費者代表已達成共識，最終核定的版本與共識一致，牙醫總額為547.931億元，成長率4.679%；中醫總額341.92億元，成長率5.274%；透析預算473.752億元，成長率3%，其中醫院分配246.872億元，基層分配226.879億元。

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西醫基層、醫院總額方面，最終拍版醫院總額6437.119億元，成長率5.5%；西醫基層總額1750.441億元，成長率5.5%；其他預算208.837億元，新增15.639億元。核定5大重點包括「提升民眾用藥權益、保障罕病患者就醫權益、守護偏鄉醫療、強化精神醫療照護、擴大在宅急症照護」。

衛福部說明，為提升用藥權益，投入81.02億元推動新醫療科技與新藥加速納入健保，編列180.26億元保障罕見疾病及血友病患者的就醫需求，包括藥費及特材支應，此外投入39.16億元用於偏鄉及山地離島醫療資源改善，編列31.06億元強化精神科長效針劑等相關照護服務，並投入93.78億元擴大居家醫療及在宅急症照護，支援長照轉銜。

衛生福利部今（9日）公布2015年全民健康保險總額預算。（衛福部提供）

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