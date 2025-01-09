力挺罷免行動遍地開花 林俊憲：最好以全黨之力投入論述戰

民進黨立委林俊憲今建議，民進黨最好的方式，是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，「我認為罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個軟柿子反而更像報復」。（資料照）

2025/01/09 16:14

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院戰火延燒，朝野備戰全台大罷免潮。被視為總統賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲，今（9日）強調無論民進黨有無意願、是否參與，都會被解讀成敗，不參與創造歷史就會被歷史拋棄，最好的方式是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，「我認為罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個軟柿子反而更像報復」。

民進黨團總召柯建銘日前倡議「雙罷」，要罷免立法院正副院長及41席國民黨區域立委。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，他理解柯建銘與黨團的感受，憲法賦予憲政機關各種救濟權利，除立法議事程序外，尚有其他的憲政程序可努力，民進黨對公民團體自主發起的行動皆予以尊重。

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對此，林俊憲今於臉書撰文表示，社群近日對罷免的討論非常熱烈，也對民進黨該在其中扮演的角色有很多建議。罷免的用意，就是讓更多人知道為什麼要罷免；不希望民進黨回應罷免的人，當然是考量會被貼上「報復」的標籤，但從另一個角度想，完全旁觀，難道就不會了嗎？

林俊憲說，到了這個階段，公民團體已經開始自發行動，黨內該討論的已經不是投入與否，沒有這樣的選擇，而是該討論在這場席捲整個台灣社會的罷免浪潮中所扮演的角色。他想告訴黨內同志，大罷免的成與敗，無論我們願不願意、有沒有參與，都會被解讀成民進黨的成與敗。

「不參與創造歷史，就會被歷史拋棄」，林俊憲指出，做為執政黨，各黨公職需要考量的高度和立場不盡相同；他認為最好的方式，應該是在罷免連署陸續通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，講清楚這些人為何被罷免？把他們過去一年來支持的惡法攤出來再講一遍。民進黨一直在說「輸表決不能輸論述」，現在公民團體的行動，不就等於給予一個更廣大的論述舞台。

因此，林俊憲評估，在這個思路下，罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個「軟柿子」，反而更像報復；若國民黨也要有樣學樣反制罷免，好膽就來，正好直接讓罷免潮升級成國會的「期中選舉」，互有攻防，反而讓未來的新國會更有民意代表性，可惜他們縮了。

林俊憲強調，萬千人民的怒吼，不是幾個人幾句話而造成，也不會因為幾個人幾句話就能改變。現在浪潮來了，be water，似水無形、順應形勢，而不是思考如何擋下大浪。

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